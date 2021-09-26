Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Göztepe maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 26.9.2021 18:48 Son Güncelleme: 26.9.2021 18:48

Galatasaray Göztepe maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı izle

Galatasaray Göztepe maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 7. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, Göztepe’yi evinde konuk ediyor. Son 2 maçında galibiyet alamayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sahasında İzmir ekibi karşısında galip gelmek kötü gidişe dur demek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Galatasaray Göztepe maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray Göztepe maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin son dakika detayları.

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig sezonu 7. Haftasında Göztepe'yle karşıya geliyor. Son 5 maçında tek galibiyeti olan Galatasaray, sahasında Göztepe karşısında kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı ve son dakika bilgilerine erişmek isteyerek "Galatasaray Göztepe maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Göztepe maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;

  • Süper Lig Galatasaray – Göztepe maçı 26 Eylül 2021 Pazar günü saat: 19:00'da başlayacak Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI İLK 11 LER

GALATASARAY XI: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

GÖZTEPE XI: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil (K), Cherif



Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz…

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/galatasaray-goztepe-v3

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Galatasaray Göztepe maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı izle
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