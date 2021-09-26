Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig sezonu 7. Haftasında Göztepe'yle karşıya geliyor. Son 5 maçında tek galibiyeti olan Galatasaray, sahasında Göztepe karşısında kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı ve son dakika bilgilerine erişmek isteyerek "Galatasaray Göztepe maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Galatasaray - Göztepe maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;
GALATASARAY XI: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil
GÖZTEPE XI: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil (K), Cherif
Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz…