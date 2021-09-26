Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:10 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:10

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK yurt sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler yedek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Yedek yerleştirmeler devam ederken kurum tarafından belirtilen gün ve tarihlerde sonuçlar açıklanıyor. Yurt başvuru sonuçlarında herhangi bir yurda yerleşemeyen adayların ilgilendiği yedek yerleştirmeler aşama aşama yapılıyor. Peki; KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte KYK yurt yedek sonuçları için bilgiler.

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK yurt yedek sonuçları için araştırma yapıyor. Yedek yerleştirme olarak da bilinen KYK yurt yedek sonuçları, YURTKUR tarafından öğrencilere duyurulurken aynı zamanda e-Devlet aracılığı ile de öğrenilebiliyor. Bu başlık altından; 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üçüncü yedek yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK Mİ?

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

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KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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