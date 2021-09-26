KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK yurt yedek sonuçları için araştırma yapıyor. Yedek yerleştirme olarak da bilinen KYK yurt yedek sonuçları, YURTKUR tarafından öğrencilere duyurulurken aynı zamanda e-Devlet aracılığı ile de öğrenilebiliyor. Bu başlık altından; 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Üçüncü yedek yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.
KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK Mİ?
Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.