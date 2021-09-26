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Giriş Tarihi: 26.9.2021 10:00 Son Güncelleme: 26.9.2021 10:07

Nwakaeme, Alanya'ya kilitlendi

YUNUS EMRE SEL
Nwakaeme, Alanya’ya kilitlendi

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, skora katkı yapamadığı 4 takımdan birisi olan Aytemiz Alanyaspor karşısında şanssızlığını yenmek için sahaya çıkacak. Bu arada Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maça hakem Halis Özkahya'nın atanması camiada tepkiye neden oldu

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Bordo-mavili takıma geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan Nwakaeme ise karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Nijeryalı oyuncunun Süper Lig kariyerinde gol yollarında katkı sağlayamadığı dört takımdan birisi de Aytemiz Alanyaspor. 32 yaşındaki sol kanat, dördüncü kez rakip olduğu Akdeniz temsilcisi karşısında gol yollarında etkisiz kaldı. Yıldız futbolcu, Alanyaspor karşısında şanssızlığını kırmak isterken son iki haftadaki sessizliğini bozup gollerine kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

HALİS ÖZKAHYA ATAMASINA TEPKİ
Trabzonspor'da Alanyaspor ile oynayacağı maça hakem Halis Özkahya'nın atanması camiada tepkiye neden oldu. Özkahya en son 2019-20 sezonunda Trabzonspor'un deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada bordo-mavililerin attığı bir golü VAR'da 4 dakika izledikten sonra iptal etmişti. Bu karar sonrası da Trabzonspor Kulübü resmi siteden bir açıklama yapmış ve Özkahya için, "Türk hakemliğinin yüz karası" ifadelerini kullanmıştı.

HÜSEYİN'E 'HAZIR OL' MESAJI
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Vitor Hugo'nun yokluğunda Edgar'ın yanında Hüseyin Türkmen forma giyecek. Bordo-mavili takımın başına geldiği günden bu yana Hugo-Edgar ikilisinden vazgeçmeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hüseyin'e "Hazır ol" mesajı verdiği öğrenildi.

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Nwakaeme, Alanya'ya kilitlendi
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