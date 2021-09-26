O videoyu soyunma odasında izledim!

BEŞİKTAŞ-ADANA Demirspor maçında gol attıktan sonrasiyah-beyazlılarn hocası Sergen Yalçın'a hareket yapan Mario Balotelli, o anları anlattı. İtalyan yıldız, "Sahaya çıkmadan önce, bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın'ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrıbir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat.Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var.Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değilmiyim? Kendisine de göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz... Onların bana nasıl baktığını biliyorum" diye konuştu.