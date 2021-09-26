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Giriş Tarihi: 26.9.2021 22:01 Son Güncelleme: 26.9.2021 22:03

Olimpiu Morutan Galatasaray formasıyla siftah yaptı

İHA
Olimpiu Morutan Galatasaray formasıyla siftah yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 geriden gelip 2-1 yendi. Sarı-kırmızılı takımın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Göztepe maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan takımını 2-1 öne geçirdi.

Sağ kanatta topla buluşan Morutan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Genç futbolcu golden sonra Teknik Direktör Fatih Terim'e sarıldı.

Bu yaz döneminde transfer olan 22 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu bu sezon 5'i lig, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 resmi maçta görev aldı.



Göztepe maçına 11'de başlayan Morutan, 84. dakikada yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı.

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Olimpiu Morutan Galatasaray formasıyla siftah yaptı
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