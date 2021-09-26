Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA POMEM mülakat sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı 2021!
Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:11 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:12

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA POMEM mülakat sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı 2021!

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA POMEM mülakat sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı 2021!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM mülakat sonuçları duyurulacak. Lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek ve 240 kadın olmak üzere toplamda 8 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Adaylar üç aşamada sınavlarını tamamlarken gözler sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden erişime açılacak. 26. Dönem mülakat sonuçları yaklaşık 4 ayın sonunda açıklanmıştı. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son bilgiler…

POMEM sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne yapılacak olan 8 bin öğrenci alımı için sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları son değerlendirmelerin tamamlanmasıyla erişime açılacak. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne alınacak olan adaylar sözlü mülakat sonuçlarını pa.edu.tr üzerinden öğrenebilecek. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA POMEM mülakat sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı 2021!
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