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Giriş Tarihi: 26.9.2021 23:04 Son Güncelleme: 26.9.2021 23:05

Son dakika... Erman Toroğlu Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı! "2 penaltı var, Göztepe'nin golü..."

Son dakika... Erman Toroğlu Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı! 2 penaltı var, Göztepe’nin golü...

Son dakika... Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. Son 4 lig maçında 10 puan bırakan Aslan, mutlak galibiyet için çıktığı müsabakayı zor da olsa 2-1 kazandı. İlk yarıda 1-0 yenik duruma düşen sarı-kırmızılı takım, Halil Dervişoğlu ve Morutan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, hakemin 2 kritik kararı için çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'de çıkış arayan Galatasaray, İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düştüğü maçı Halil Dervişoğlu ve Morutan'ın golleriyle geçen Aslan, 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 11 yaptı. Maçta çok tartışılan pozisyonlar da yaşandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, müsabakanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı...

Göztepe'nin Ndiaye ile öne geçtiği golü değerlendiren Toroğlu, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti. Golün iptal edilmesi gerektiğini belirten Toroğlu, "Galatasaray'ın yediği golde pozisyon çok net ofsayt. Bence içerde bir şeyler yaptılar.

Çizgi kamerası varken diğer kameradan çizgiyi çektiler. Net ofsayt! Bunlar bilerek yapılıyor. Hem ayaktan hem kafadan bakıldığında ofsayt." ifadelerini kullandı.

Maçın en tartışılan pozisyonu ise Galatasaray ceza sahasında yaşandı. Yaşanan karambolde top Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Cicaldau'nun eline çarptı. Göztepeli futbolcular penaltı itirazında bulunurken, hakem VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi.

Bu pozisyonu yorumlayan usta yorumcu Toroğlu, "Cicaldau topu gördü, sağ eli arkada, sol elini kaldırdı elle oynadı. Net penaltı. Topu görüyor ve elle oynuyor." dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oyun olarak fark olduğunu dile getiren Erman Toroğlu, şöyle konuştu: "2 saat arayla Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını izledim. İkisi arasında farklar var.

Mücadele, oyun disiplini, takım ruhu, arkadaşlık, Fenerbahçe daha ağır basıyor. Fenerbahçe 4-5 atabilirdi. Galatasaray bu Göztepe'ye yenilebilirdi, günü kurtardı."

Erman Toroğlu, Göztepeli oyuncunun Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'e ceza sahasında yaptığı hareketin de penaltı olduğunu ifade etti.

Toroğlu, sözlerini şöyle bitirdi: "Yedek kulübelerinin rezaleti nedir, bir çare bulamıyor mu TFF. Beşiktaş pazarı gibi yedek kulübeleri. Hoca çıkıyor arkasından beş kişi fırlıyor.

Bu kadar fazla takımla Türkiye Süper Ligi oynanmaz, zaten kalite yok. Pandemiden çıkmışsın, seyahatin var. Avrupa'ya gidiyor takımlar, onun da bahanesini kullanıyorlar.

Türkiye'de lig 20 takımla oynanmaz. İşte çıkardığınız takımlar burada, nasıl top oynuyorlar görüyorsunuz."

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Son dakika... Erman Toroğlu Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı! "2 penaltı var, Göztepe'nin golü..."
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