Son dakika... Erman Toroğlu Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı! "2 penaltı var, Göztepe'nin golü..."

Toroğlu, sözlerini şöyle bitirdi: "Yedek kulübelerinin rezaleti nedir, bir çare bulamıyor mu TFF. Beşiktaş pazarı gibi yedek kulübeleri. Hoca çıkıyor arkasından beş kişi fırlıyor.

Bu kadar fazla takımla Türkiye Süper Ligi oynanmaz, zaten kalite yok. Pandemiden çıkmışsın, seyahatin var. Avrupa'ya gidiyor takımlar, onun da bahanesini kullanıyorlar.