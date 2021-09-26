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Giriş Tarihi: 26.9.2021 20:59 Son Güncelleme: 26.9.2021 21:00

Son dakika: Radamel Falcao durdurulamıyor! Üçüncü maçında yine sahnede

Son dakika: Radamel Falcao durdurulamıyor! Üçüncü maçında yine sahnede

Son dakika... Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni kariyerine süper başladı. Çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atan Kolombiyalı yıldız, Cadiz'i de boş geçmedi. İlk 11'de başladığı müsabakada 44. dakikada ağları sarsan Falcao, ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

Son dakika İspanya La Liga'nın 7. haftasında Rayo Vallecano ile Cadiz karşı karşıya geldi. Estadio de Vallecas Stadı'nda oynanan müsabakaya eski Galatasaraylı Falcao ilk 11'de başladı.

Yeni takımıyla oynadığı ilk 2 maça sonradan dahil olan Falcao, bu kez sahaya ilk 11'de çıktı. Falcao, Cadiz'i de boş geçmedi ve süper başlayan Valecano kariyerinde üçüncü golünü atmayı başardı.

Getafe ve Atletic Bilbao karşılaşmalarında son bölümde oyuna dahil olan Falcao, iki karşılaşmada da topu filelere göndermişti. Cadiz mücadelesinin 44. dakikada sahneye çıkan Falcao, takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.

Falcao, Vallecano ile üçüncü golünü atmış oldu.

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Son dakika: Radamel Falcao durdurulamıyor! Üçüncü maçında yine sahnede
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