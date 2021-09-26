Teşkilat dizisinin Halit Başkan’ı Turgut Tunçalp kimdir? Turgut Tunçalp kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Teşkilat dizisinin bu akşam başlayacak yeni sezonuna, deneyimli oyuncu Turgut Tunçalp da katılıyor. Tunçalp'ın canlandıracağı Halit Başkan karakterinin diziye gelmesiyle birlikte, Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım'ın geçmişten gelen intikam arzusunu da ortaya çıkaracak. Halit Başkan ve Yıldırım'ın sırlarla dolu geçmişi, 'Teşkilat'ın yeni sezonundaki en büyük gizemler olacak.

TURGUT TUNÇALP TEŞKİLAT YENİ SEZON KADROSUNDA

'Teşkilat', kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile ikinci sezonunda da yine adını zirveye yazacak.

Turgut Tunçalp, 'Teşkilat'ın ikinci sezonunda canlandıracağı Halit Başkan karakteriyle tüm dengeleri alt üst edecek. Ekibin yeni lideri olarak görevlendirilen ve istihbarat dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Halit Başkan, soğuk tavrı, profesyonelliği ve mükemmeliyetçi yapısı ile ekibin üyeleri hayli zorlayacak.

TEŞKİLAT'IN HALİT BAŞKAN'I TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976 Sakarya doğumludur.

Oyuncu, Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır. 2019-2021 yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandırmıştır. 2021 yılından itibaren Teşkilat dizisinde Halit rolünü oynamaktadır