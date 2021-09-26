Teşkilat’ın Tövbekar’ı Hakan Boyav kimdir? Hakan Boyav kaç yaşında, aslen nereli ve hangi karakteri canlandırıyor?

Hakan Boyav, TRT 1 ekranlarındaki Teşkilat dizisi ile ekranlar geri dönüyor. Tecrübeli oyuncu, Teşkilat'ta Tövbekar karakterini canlandıracak. Bu doğrultuda, Hakan Boyav kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu.

HAKAN BOYAV KİMDİR?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu kuruluş ekibinde görev alan Hakan Boyav; 1988-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. 1993-2003 yıllları arasında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan ve daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Hakan Boyav; halen Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçıları arasında yer almaktadır.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Ejder Kapanı, Ay büyürken uyuyamam, The International, Black Field, Hayattan Korkma, Vali, Barda, Bir Aşk Hikayesi, Hırsız Var, Beyaz Karanfil, Kış güneşi, Kurtlar vadisi pusu, Gece gündüz, Hanımın Çiftliği, Kalpsiz Adam, duvar, Dağlar delisi, Hırsız Polis, Fırtına, Seher Vakti, Asmalı Konak ve Arapsaçı gibi pekçok dizi ve sinema filminde yer alan Hakan Boyav, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Tövbekar karakterine hayat vermektedir.

Hakan Boyav, 1,86 metre boyunda, 84 kilo ve Oğlak burcudur.

TEŞKİLAT TÖVBEKAR KİMDİR?

Teşkilat'ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım'ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.