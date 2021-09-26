Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Teşkilat'ın Tövbekar'ı Hakan Boyav kimdir? Hakan Boyav kaç yaşında, aslen nereli ve hangi karakteri canlandırıyor?
Giriş Tarihi: 26.9.2021 16:40

Teşkilat'ın TövbekarHakan Boyav kimdir? Hakan Boyav kaç yaşında, aslen nereli ve hangi karakteri canlandırıyor?

Teşkilat’ın Tövbekar’ı Hakan Boyav kimdir? Hakan Boyav kaç yaşında, aslen nereli ve hangi karakteri canlandırıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yeni sezonu ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni sezon oyuncuları arasında Hakan Boyav da bulunuyor. Hakan Boyav, Teşkilat dizisinde Tövbekar isimli karakteri canlandıracak. Bu noktada, Hakan Boyav kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki, Teşkilat'ın Tövbekar'ı Hakan Boyav kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Tövbekar karakterine rol verecek olan Hakan Boyav'ın hayatı hakkında bilgiler

Hakan Boyav, TRT 1 ekranlarındaki Teşkilat dizisi ile ekranlar geri dönüyor. Tecrübeli oyuncu, Teşkilat'ta Tövbekar karakterini canlandıracak. Bu doğrultuda, Hakan Boyav kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu.

HAKAN BOYAV KİMDİR?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu kuruluş ekibinde görev alan Hakan Boyav; 1988-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. 1993-2003 yıllları arasında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan ve daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Hakan Boyav; halen Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçıları arasında yer almaktadır.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Ejder Kapanı, Ay büyürken uyuyamam, The International, Black Field, Hayattan Korkma, Vali, Barda, Bir Aşk Hikayesi, Hırsız Var, Beyaz Karanfil, Kış güneşi, Kurtlar vadisi pusu, Gece gündüz, Hanımın Çiftliği, Kalpsiz Adam, duvar, Dağlar delisi, Hırsız Polis, Fırtına, Seher Vakti, Asmalı Konak ve Arapsaçı gibi pekçok dizi ve sinema filminde yer alan Hakan Boyav, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Tövbekar karakterine hayat vermektedir.

Hakan Boyav, 1,86 metre boyunda, 84 kilo ve Oğlak burcudur.

TEŞKİLAT TÖVBEKAR KİMDİR?

Teşkilat'ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım'ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! Yönetim ve teknik heyet toplanıyor...
İstanbul'da 15 bin konut satılacak! 60 ay vade sıfır faiz imkanı
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika: Cristiano Ronaldo sonrası istifa sesleri! Manchester United'da rüzgar tersine döndü...
Dün akşam Dün akşam MasterChef ana kadroya giren isim kim oldu ve kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler oldu?
Son dakika haberler | Zincir marketlerde gramaj oyunu
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Serdar Aziz...
Altın fiyatları için yön yukarı! İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu: Altın için yükseliş sürecek mi?
Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal olacak 'Alkolmetre' kararı çıktı
40 tünelli ulaşım harikası | Dünyanın 3. büyüğü gün sayıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Teşkilat'ın Tövbekar'ı Hakan Boyav kimdir? Hakan Boyav kaç yaşında, aslen nereli ve hangi karakteri canlandırıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA