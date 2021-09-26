TFF 1. Lig’de Eren Derdiyok fırtınası! Ankaragücü formasıyla...

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok, kariyerine geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü'nde devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu Ankaragücü'yle adeta patlama yaptı.
Bu sezon ligde 7 maçta oynayan Eren Derdiyok, 7 maçta 6 gol attı. Bu hafta oynanan Bursaspor maçında rakibini 4-0 mağlup eden Ankaragücü'nde Eren Derdiyok, hat-trick yaptı.
Bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Ankaragücü, puanını 15'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Takımının yükselen performansında katkısı bulunan Eren Derdiyok, bu sezon Ankaragücü'nün en büyük kozu olarak sahada yer alıyor.