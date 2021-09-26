Ümraniyespor Alim ile kazandı

TFF 1. Lig'de
Bereket Sigorta Ümraniyespor
, sahasında
Manisaspor FK
'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. İstanbul ekibine 3 puanı getiren golü 7. dakikada Alim Öztürk kaydetti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 7'nci maçta 3'üncü kez ağları havalandırdı.
TFF 1. LİG
BB ERZURUMSPOR - ADANASPOR: ......... 3-1
GENÇLERBIRLIĞI - BOLUSPOR: ...............1-0
2. LİG
Kırmızı Grup:
Turgutluspor-Çorum FK: 0-0.
3. LİG
1. Grup:
Fatsa Bld-Arnavutköy Bld: 0-2, Başkent Gözgözler-Batman Petrol: 0-2, Artvin Hopa-Hendek: 3-1, 1954 Kelkit-Kahta 02: 2-0, Karaman Bld- Nevşehir Bld: 3-2, Osmaniye-Elazığ: 4-0, Çatalca-Sancaktepe: 5-1, Bursa Yıldırım- Erbaa: 2-0.
2. Grup:
52 Ordu-Kızılcabölük: 2-1, Altındağ-Hacettepe: 2-0, Elazığ Karakoçan-Siirt İÖİ: 4-2, Yeşilyurt Bld-Beyoğlu Yeniçarşı: 1-1, Yomra- 68 Aksaray Bld: 2-0, Düzce-Darıca G.Birliği: 3-2, Çarşamba-Kuşadası: 1-3, İskenderun-Alanya Kestel: 3-3, Bayrampaşa-Iğdır FK: 1-1.
3. Grup:
Ağrı 1970-Karabükspor: 3-0, Karaköprü Bld-Ceyhan: 3-1, Kırıkkale BA-Erokspor: 0-2, Çankaya FK-Gümüşhane: 0-0, Belediye Derinceİçel İY: 1-1, Tepecik-Edirnespor: 2-2, Modafen-Orduspor 1967: 1-1.