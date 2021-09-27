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Giriş Tarihi: 27.9.2021 23:28 Son Güncelleme: 27.9.2021 23:32

Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından konuştu: "Kartlar çok basitti"

DHA
Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından konuştu: Kartlar çok basitti

Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, çok basit kartlarla karşılaştıklarını ancak buna rağmen oyuncularının oyunu iyi domine ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 10 kişi tamamladığı maçta 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 11'e 10 oyunu domine ettiler." dedi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 10 kişi oynadıklarını ve bu karşılaşmaya yıpranarak geldiklerini ancak hem fiziksel hem de zihinsel maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Geçen hafta uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynadık. Alanyaspor maçına hem fiziksel hem zihinsel olarak iyi hazırlandık. Özellikle çözüm noktalarıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Oyun tamamen bizim istediğimiz şekilde gelişti. Rakip, 4-4-2 diye beklerken 4-5-1 sistemiyle oynadı. Biz buna karşı da opsiyonlarımızı bir gün önce çalışmıştık. Hem topa sahip olduk, hem de özellikle ilk 10-15 dakikayı doğru oynadık, ama biraz saha dağılımımızda, pasın şiddetinde, hareketlilikte problem vardı. Rakibe de pozisyon vermiyorduk. İlk yarı rakip bizim ceza sahamızda daha rahat hareket etti. Daha çabuk, sert, agresif olabilirdik oralarda. Uğurcan, çok net kurtardı, bir tane de gol yedik, tekrar duran toptan gol bulduk" dedi.

"KARTLAR ÇOK BASİTTİ"

İlk yarıda çok basit sarı kart ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Hocalarla iletişime açığım. Yanlış bir şey olmasın diye pozisyonları da teyit edip itiraz etmeye çalışıyorum. Geçen hafta kırmızımız, net kırmızı karttı. Bir stoperin sarı kart görünce, hücum oynayan, set oynayan bir takımda geniş alanda tekrar yakalanır. İkinci sarı kart hiç değil. Bu kadar kırılmayı iki haftadır yaşıyorsak ve bundan tekrar ayağa kalkıyorsak, oyuncuları tebrik etmek lazım. 11'e 10 rakibe pozisyon vermeden girdiğimiz pozisyonlar var. Oyunda geri dönmek için her türlü hamleyi yaptık. Oyuncular da bu anlamda çok doğru reaksiyonlar verdi. Topun oyunda daha fazla kalmasından ve az konuşulmasından yanayım. Ben iletişimimi doğru yapmaya çalışıyorum. Herkes konuşuyor, bunun aynası var, fotoğrafı var. Bunu yönetenler lütfen nasıl yapılması gerektiğini kararını saha içinde versinler. Çünkü onlar hakimleri. Oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 11'e 10 oyunu domine ettiler. Kazanamadık ama yarışta daha 7'nci haftadayız. Rakipler de kaybediyor, kazanıyor. Önemli olan isteğimiz, arzumuz ve baskı oyununu devam ettirmek."

Avcı, genç oyuncu Ahmetcan'ın performansıyla ilgili de, "Ahmetcan iyi hazırlanıyor, iyi çalışıyor. İnşallah Trabzonsporumuzun geleceklerinden bir tanesi olacak. Yatırım yaptığımız oyunculardan biri. Bugün çok olgun oyun oynadı. Ahmetcan'ı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ANTRENMANLARDA 11'E 10 ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Avcı, bir basın mensubunun 'Kayserispor maçında da kırmızı kart bekliyor musunuz?' şeklindeki sorusu üzerine, "Öyle beklentim yok. Ama son 2 haftada bu kırılmaları çok kolay yaşıyoruz. Geçen hafta hakem yüzde yüz haklıydı. Ama bugünküler çok kolaydı. Umarım 11'e 11 devam ederiz. Herhalde antrenmanlarda bazen 11'e 10'da çalışma yapacağız. Bunu yapmak da gerekiyor. Oyunun içinde bunlar var. Şu anda puan ortalamasında doğru gidiyoruz. Cumartesi Kayserispor maçını kazanarak milli takım arasına girdiğimiz zaman, hiçbir kaybımız olmadan devam edeceğiz" yanıtını verdi.

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Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından konuştu: "Kartlar çok basitti"
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