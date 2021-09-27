Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından konuştu: "Kartlar çok basitti"

"KARTLAR ÇOK BASİTTİ"

İlk yarıda çok basit sarı kart ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Hocalarla iletişime açığım. Yanlış bir şey olmasın diye pozisyonları da teyit edip itiraz etmeye çalışıyorum. Geçen hafta kırmızımız, net kırmızı karttı. Bir stoperin sarı kart görünce, hücum oynayan, set oynayan bir takımda geniş alanda tekrar yakalanır. İkinci sarı kart hiç değil. Bu kadar kırılmayı iki haftadır yaşıyorsak ve bundan tekrar ayağa kalkıyorsak, oyuncuları tebrik etmek lazım. 11'e 10 rakibe pozisyon vermeden girdiğimiz pozisyonlar var. Oyunda geri dönmek için her türlü hamleyi yaptık. Oyuncular da bu anlamda çok doğru reaksiyonlar verdi. Topun oyunda daha fazla kalmasından ve az konuşulmasından yanayım. Ben iletişimimi doğru yapmaya çalışıyorum. Herkes konuşuyor, bunun aynası var, fotoğrafı var. Bunu yönetenler lütfen nasıl yapılması gerektiğini kararını saha içinde versinler. Çünkü onlar hakimleri. Oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 11'e 10 oyunu domine ettiler. Kazanamadık ama yarışta daha 7'nci haftadayız. Rakipler de kaybediyor, kazanıyor. Önemli olan isteğimiz, arzumuz ve baskı oyununu devam ettirmek."

Avcı, genç oyuncu Ahmetcan'ın performansıyla ilgili de, "Ahmetcan iyi hazırlanıyor, iyi çalışıyor. İnşallah Trabzonsporumuzun geleceklerinden bir tanesi olacak. Yatırım yaptığımız oyunculardan biri. Bugün çok olgun oyun oynadı. Ahmetcan'ı da tebrik ediyorum" diye konuştu.