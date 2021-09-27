Fenerbahçe’de sakatlar dönüyor! İrfan Can Kahveci müjdesi...

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 17 puanla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de sakat isimler geri dönüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Kadıköy'de Olimpiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de önemli isimler yeniden kadroya giriyor. Uzun süredir forma giyemen Nazım ve Sosa sahalara geri dönüyor.
Diğer yandan sakatlıktan döndükten sonra çıktığı maçta yeniden sakatlanan İrfan Can da tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU SAKATLIKTAN ÇIKTI
Sosa, Nazım Sangare, Tisserand, İrfan Can, Zajc ve Serdar Aziz sakatlıklarını atlattı. İrfan Can'ın sakatlığının geçmesi için 1.5 ay geçmesi bekleniyordu fakat yoğun tedavi sürecinden geçen İrfan Can Olimpiakos maçına yetiştirilecek. (Ahmet Selim Kul - A Spor)
VİTOR PEREİRA'NIN YENİ GÖZDESİ MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Vitor Pereira'nın bu sezon şans tanıdığı Muhammed Gümüşkaya'nın gösterdiği performans dikkat çekiyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 7 maçın altısında forma giydi. Oynadığı maçlarda uzun süreler kalan Muhammed dünkü Hatayspor maçında gösterdiği performans da alkış aldı.