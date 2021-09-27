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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Fırtına bu kez hata istemiyor

YUNUS EMRE SEL
Fırtına bu kez hata istemiyor

Konyaspor beraberliğiyle liderlik fırsatını tepen Trabzonspor, Alanya’yı yenerek Süper Lig’de zirveye kurulmanın peşinde

Süper Lig'de 6 maçının 4'ünü deplasmanda oynayan Trabzonspor, bugün sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş'ın yenilgisiyle tekrar liderlik şansını yakalayan bordo-mavililer, Konya deplasmanındaki beraberliği bugün alacağı galibiyetle telafi etmeyi ve puan farkıyla zirveye çıkmayı hedefliyor. Tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisine (21) hafta içi Konya'da ulaşan Trabzonspor, ligde de çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Son yenilgisini geçen sezon 29. haftada yine Alanya'dan alan bordo-mavililer, o maçtan sonra oynadığı 18 karşılaşmada (8G, 10B) sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.


EKSİKLER İLK 11'İ DEĞİŞTİRDİ
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksikler yüzünden Alanyaspor maçına farklı 11 ile çıkacak. Sol bekte sakat Denswil'in yerine Konya'da olduğu gibi İsmail Köybaşı forma giyecek. Cezalı Hugo'nun yerine Hüseyin'in oynaması bekleniyor. Avcı'nın sağ kanat için ise Abdülkadir Ömür ile Djaniny arasındaki kararını henüz vermediği belirtild.i

BALIKÇIDA AKŞAM YEMEĞİ
HAMSIK, Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Denswil, izin günlerinde Trabzon'da bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Taraftarlar ise sosyal medyada paylaşılan bu kareyi çok beğendi.

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Fırtına bu kez hata istemiyor
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