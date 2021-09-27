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Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:55

Google 23 yaşında! Google’dan yeni yaşına özel Doodle sürprizi geldi! Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

Google 23 yaşında! Google’dan yeni yaşına özel Doodle sürprizi geldi! Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 23.yaş gününü doodle ile kutladı. Kullanıcılar, arama motoruna girdiklerinde doodle sürprizi ile karşılaşırken bilindiği üzere günün anlam ve önemine özel doodle hazırlanıyor. Yeni yaşına özel hazırlanan sürpriz ile birlikte “Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu?” sorularına da yanıt arıyor. Bilindiği üzere; kullanıcılar 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül’de kutlayan Google’ın tarihini Doodle’a tıklayarak öğrenebiliyorlar. Peki; Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu? İşte merak edilenler.

Google 23.yaşına özel Doodle hazırladı. Kullanıcılar, arama motoruna girdiklerinde Doodle sürprizi ile karşılaşırken "Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu?" sorularına da yanıt aranıyor. Ünlü arama motorunun kuruluş süreci 1996 Ocak ayında California'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başlamıştır. İşte Google'ın 23.yaş gününe özel Doodle sürprizi.

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?

Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.

Geleneksel arama motorlarıyla yapılan aramalarda, sonuçlar; aranan terimlerin sayfada kaç kez görüldüğü mantığıyla sıralanıyordu, ancak Google siteler arası ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli iki sistem kuramı ortaya koydu. Bu yeni teknolojiye PageRank adı veriliyordu, bu sisteme göre sayfa dizinlerinin orijinal site ile olan bağlantı dönüşümleri belirlenerek; siteler, gösterilen ilgiye göre sıralanıyordu.

Küçük bir arama motoru olan ve Robin Li tarafından IDD Bilişim Hizmetleri adına geliştirilen "RankDex", zaten 1996'dan beri site puanlaması ve sayfa sıralaması için benzer bir strateji kullanmaktaydı. RankDex, patentliydi ve Li'nin Çin'de kurulmuş olduğu Baidu adını taşıyan arama motoru bu sistemle çalışıyordu.

Page ve Brin yeni oluşturdukları arama motoruna ilk olarak "BackRub" ismini koymuştu, çünkü siteler için geri bağlantıların kontrol edilmesinin önemini tahmin edebiliyorlardı. Ancak daha sonra, "googol" sözcüğü üzerinde orijinal bir imlâ değişikliği yapılarak, bu arama motoru Google olarak adlandırıldı, Google arama motoruyla insanlara büyük bir bilgi kaynağının sunulduğunu belirtmek için bu isim konulmuştu, çünkü googol on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu.[Başlangıçta Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı.

Bugün kullandığı alan adını 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu. Şirket merkezi arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan bir öğrenci olan Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı.Bir yıl önceki rakam olan 931 milyon tekil ziyaretçi sayısındaki yüzde 8.4'lük bir artışla, 2001 Mayıs ayında; Google'nin tekil ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyarı buldu.

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Google 23 yaşında! Google’dan yeni yaşına özel Doodle sürprizi geldi! Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu?
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