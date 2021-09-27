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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Her şey taraftar için

Her şey taraftar için
İki asistle takımı uçuran Valencia, karşılaşma sonrası, "Fenerbahçe'nin bana ne zaman ihtiyacı olursa hazırım" ifadelerini kullanıp şunları söyledi: "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı oynamaya geldik ve şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Takıma katkıda bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Gol ya da asist fark etmez. Taraftarların gösterdiği destek için mutluyum. Ne yapıyorsak onlar için yapıyoruz. Sosyal medyadan olsun, stattan olsun müthiş bir enerji veriyorlar. Sezon sonu onlara güzel bir son hediye etmek istiyoruz."

Giresun'da asist Hatay'da gol
Fenerbahçe'nin bu sezon renklerine kattığı Diego Rossi, ilk golünü Hatay'a attı. 3 gün önce de Giresun'u 2-1 yendikleri maçta Ferdi'nin 2. dakikada ağlara gönderdiği golün asisti Uruguaylı'dan gelmişti.

En golcü savunmacı
SAKATLIĞI atlattıktan sonra Başakşehir maçında son 28, Giresun karşısında son 30 dakika şans bulan Novak, dün ilk 11'de sahaya çıktı. Takımının ikinci golünü atan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşarken Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla fileleri havalandıran (17) savunma oyuncusu oldu. Novak, galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Maça biraz gergin başladık ama adım adım ritmimizi arttırdık. Ofansif olarak daha geliştireceğimiz noktalar vardı. Defansta tüm takım olarak iyi iş çıkardık. Küçük bir hatadan golü yedik. "

Enner Valencia Atmadı, attırdı
Fenerbahçe ile 7 resmi maçta 5 kez fileleri havalandıran Enner Valencia, dün atılan iki golde de pası veren isimdi. Ekvadorlu yıldız, böylece Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta iki asiste imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada gole çok yaklaştı. Kaleciyi de geçti ancak yaptığı vuruşu Fatih çizgiden çıkardı.

Szalai'den jest
Fenerbahçe defansının Macar sigortası Atilla Szalai, Hatay maçı sonrası formasını top toplayıcı çocuğa verdi. İsteği geri çevirmeyen oyuncuya geleceğin yıldız adayı sarılarak teşekkür etti.

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