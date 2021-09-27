Kartal’ı Dortmund yüklemesi bitirdi!

Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi kondisyon antrenmanlarının dozajını en üst seviyeye çekti. Takım rekor kırıp 115 km koştu ama 10 gün sonra sakatların sayısı 14’e yükseldi
Beşiktaş'ta tam 14 oyuncu çeşitli sakatlıklar ve sorunlar yaşarken, siyah-beyazlılar kadro kurmakta zorlanıyor. Vodafone Park veNevzat Demir Tesisleri'nin zeminininsıkıntılı olduğu belirtilse de sakatlıklarıntek sebebi bu değil. 15 Eylül'de Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Vida, Alex, N'Koudou ve milli takımda sakatlık yaşayan Umut Meraş'tan yoksun çıkan Beşiktaş, 25 Eylül'e ise 14 sakatlıkla uyandı.
ZEMİN DE EKLENİNCE…
10 günde bu kadar sakatlık yaşanmasının başlıca sebeplerinden biri Borussia Dortmund maçı öncesi yüksek tempo için takıma yapılan yükleme oldu. Süper Lig'de ilk 4 hafta 107 km koşumesafesi ortalamasıyla oynayan siyah-beyazlılar, Dortmund'a karşı 115km koşarken 3 gün sonra Antalyakarşısında da 112 km mesafe alarakortalamasının üzerine çıktı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 9 günde çıktığı 3 karşılaşmada yeterli dinlenme sağlanamadı. Yüklemenin etkisi de zeminin bozukluğu ile birleşince 10 günde 10 futbolcu daha sakatlık yaşadı.
EN ÖNEMLI GERI DÖNÜŞ BATSHUAYİ
KADRO kurmakta zorlanan siyahbeyazlılara Michy Batshuayi'nin iyileşmesi teselli oldu. Altay maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Kenan Karaman da Ajax maçının kadrosuna alındı.