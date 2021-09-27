Muhammed Gümüşkaya Vitor Pereira’nın vazgeçilmezi oldu!

Süper Lig'de 7. haftada Hatayspor'u deplasmanda Rossi ve Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 16 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'de gençlik aşısı uygulayan Vitor Pereira'nın oluşturduğu takım beğeni topluyor.
Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından genç futbolculara şans vermesi dikkat çekiyor. Özellikle Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e şans vermesi onlara güvendiğini gösteriyor.
VİTOR PEREİRA'NIN YENİ GÖZDESİ MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Vitor Pereira'nın bu sezon şans tanıdığı Muhammed Gümüşkaya'nın gösterdiği performans dikkat çekiyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 7 maçın altısında forma giydi. Oynadığı maçlarda uzun süreler kalan Muhammed dünkü Hatayspor maçında gösterdiği performans da alkış aldı.
Muhammed Gümüşkaya, Kadıköy'de oynanan Helsinki maçında ceza sahasının dışından attığı harika golle öne çıkmıştı ve Fenerbahçe'ye tur avantajı getirmişti.
Fenerbahçe, ilk 11 yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi ve Altay maçında 26.9, Sivasspor karşılaşmasında 26.7, Başakşehir müsabakasında 25.5, Giresunspor maçında 27.1, Hatay mücadelesinde ise 26 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.
Pereira'nın ekibinde gençlerin formu ise göz doldurdu. 24 yaşındaki Kim (8) ve 23 yaşındaki Szalai (7) dün 15 kritik atak uzaklaştırması yaparken, 23'lük Rossi de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki Ferdi rakiplerinin ayağından iki kez top kaparken, 2'de 2'de dripling başarısı yakaladı.