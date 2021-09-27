Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitime devam edilecek mi?
Giriş Tarihi: 27.9.2021 08:00 Son Güncelleme: 27.9.2021 08:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitime devam edilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitime devam edilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimi ile ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri 6 Eylül 2021’de okula başladı. Koronavirüs aşılama çalışmaları sürerken okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarla ilgili alınacak kararı duyurdu. Okulların kapanıp kapanmamasına ilişkin en güncel açıklama ise MEB Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı il bazlı kararlar alınmayacağını ve değerlendirmelerin okullar özelinde alınacağı bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Peki Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime devam edilecek mi? MEB ile 2021-2022 Okullar tekrar kapanır mı? İşte son açıklamalar…

Yeni tip coronavirüs salgını sebebiyle okullar kapanır mı sorusuna milyonlarca kişi yanıt arıyor. Vaka sayısı 27 bin civarında seyretmesi yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine yönelik çeşitli iddiaların atılmasına sebep oluyor. Konuya yönelik kafa karışıklığı yaşayanlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. MEB Mahmut Özer "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı sözlerine yer verdi. Buna göre; Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime devam edilecek mi? MEB ile 2021-2022 Okullar tekrar kapanır mı?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık ve İçişleri bakanlıklarıyla süreci koordineli şekilde yönettiklerini belirten Özer, "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı dedi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemiyle yapılan aylık olağan toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayatı normalleştirmenin okulları normalleştirmekten geçtiğini vurguladı. Bakan Özer, eğitim sisteminde 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okul, yaklaşık 850 bin de derslik bulunduğunu dile getirerek, yeni yaklaşımla sadece vakanın veya yakın temasında olduğu sınıflarda 14 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini, bu 14 günlük arada canlı sınıflarla öğrencilerin eğitime devam etmesiyle ilgili her türlü desteği verdiklerini anlattı.

14 günlük ara verilen sınıfların bu sürecin ardından yeniden sistemin içine dahil edildiğini belirten Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM

"3. haftadayız, 6 Eylül'de eğitim-öğretim başladı. Kurulan mekanizma hakikaten çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Kamuoyunda zaman zaman farklı iddialar ortaya atılıyor. Onlara burada değinmek isterim. İşte 'Başlangıçta 2 haftada 200'ün altında sınıf yüz yüze eğitime ara verirken, daha sonra bu sayılar arttı.' Bu sayıların artması okullarda Kovid-19 salgınıyla ilgili alınması gereken önlemlerin alınmamasından kaynaklanmıyor. Virüs okulu seçmiyor, virüs toplumun her yerinde, kafede, restoranda, sinemada, kültür sanat etkinliklerinde yani insanların bir araya geldiği her noktada virüsün yayılma imkanı var. Virüsün nereden başlayıp okula nasıl geldiğiyle, hangi noktada olduğuyla ilgili hiçbir bilimsel veri yok. Dolayısıyla bizim okullardaki eğitim sistemimizdeki sınıfların kapanma sayısı, toplumdaki vaka sayısının artışıyla doğrusal ilişkiye sahip. Toplumda vaka sayısı arttığı zaman yüz yüze ara veren sınıf sayımız artıyor, azaldığı zaman yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız azalıyor. Ama burada enteresan bir nokta var, 14 gün sonra bu çocuklarımız tekrar yüz yüze eğitime devam ediyorlar. Yani okul kapatılmıyor. İnşallah bunu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE EN BÜYÜK AVANTAJ AŞILANAN ÖĞRETMENLER

Sağlık ve İçişleri bakanlıklarıyla süreci koordineli şekilde yönettiklerini belirten Özer, "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı. Hem birinci doz hem de ikinci doz aşılanma oranlarında öğretmenlerimizin yakalamış olduğu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Birinci dozda yüzde 92, ikinci dozda veya aşı olmadan bağışıklık kazanıp antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız yüzde 85'lerde. Özellikle 6 Ağustos ile bugün arasında öğretmenlerin aşılanmasında da ciddi bir ivmelenme var. Yani öğretmenlerimiz okulların açılmasıyla ilgili irade gösterildiği zaman sadece kendi sağlıkları için değil, topluma örneklik oluşturma bağlamında da sorumlulukları üzerine alarak çok hızlı bir şekilde aşılarını tamamladılar." diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.

Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitime devam edilecek mi?
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