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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:48 Son Güncelleme: 27.9.2021 11:49

POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi! 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi?

POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi! 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi?

POMEM mülakat sonuçları, söz konusu sınav sürecine katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sürecinin sonunda POMEM sonuçları açıklanacak. Toplamda 8 bin adayın asıl olarak alınacağı mülakat süreci üç aşama ile tamamlanmış olup 27.Dönem POMEM sonuçları EGM PA tarafından adayların erişimine açılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sözlü mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından gözler POMEM mülakat sonuçlarına çevrildi. 27.Dönem POMEM sonuçları, kurumun resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak olup posta yolu ya da değişik iletişim araçları ile sonuçlar açıklanmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. POMEM sınav sonuçları için gözler resmi açıklamada!

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi! 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi?
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