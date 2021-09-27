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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Superman zirveye uçurdu

VOLKAN DEMİR
Superman zirveye uçurdu

Perdeyi Diego Rossi ile açan sarı-lacivertli takım, 12 dakika sonra Filip Novak’la farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 70’te Saint-Louis ile golü bulup umutlandı ancak sonuç değişmedi

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Fenerbahçe yazdan kalma bir Hatay gününde maça harika başladı... Valencia'nın getirdiği topa Rossi'nin klas dokunuşu 17'de skor avantajını Fenerbahçe'ye getirdi. Aynı Valencia'nın kornerde kafasını tamamlayan Novak, 29'da farkı ikiye çıkarttı. Sarı-lacivertliler, gollerin ardından ilk yarının son düdüğüne kadar üst üste net pozisyonlardan faydalanamadı. Devreye iki farklı gidilirken ikinci yarının başında görüntü değişmedi. Rossi, Valencia, Berisha üçlüsü net fırsatları harcamaya devam etti. 61'de Valencia kenara gelince Fenerbahçe'nin hücum etkinliği azaldı. 70'te Saint-Louis'in golü farkı bire indirince sarı-lacivertlilerde panik başladı. Çok rahat geçmesi muhtemel son anlarda tribünler uyandı, Hatayspor baskı kurmaya çalıştı. Son anlarda tempo artsa da Hatayspor üretkenlik konusunda zayıf kaldı. Ardından Fenerbahçe kulübesinden Mesut ve Pelkas hamleleri gelince sarı-lacivertliler kontrolü eline aldı ve maçı kazasız belasız bitirmeyi başardı.

FANTASTİK TAKIMIZ!
Pereira, pozisyona girmelerine rağmen sadece iki gol atmalarına üzüldüğünü belirtip "Fantastik bir oyuncu grubuna sahip olduğum için şanslıyım" dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatay'ı iyi analiz ettiklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Stratejik anlamda çok güçlüydük. Çok fazla şans ürettik ama performansımızın düştüğü anlar oldu. Defansif anlamda da çok istikrarlı bir maç sergiledik. Daha fazla gol atamamış olmamız bizim için üzücü. Çünkü çok fazla pozisyona girdik. Fantastik bir oyuncu grubuna sahibim. Böyle futbolculara sahip olduğum için çok şanslıyım. Sadece daha fazla gol atamamamız üzücü" diye konuştu.

NOVAK, SZALAİ VE KİM HARİKAYDI!
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 2-1 kaybettikleri maç sonrası F.Bahçe'nin defansını övdü: "Fenerbahçe savunmasını gerçekten tebrik etmek istiyorum. Kim-Szalai-Novak harika oynadılar. Topun bizde fazla olduğu dönemlerde pozisyon üretemedik. Bize pozisyon şansı vermediler."

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Superman zirveye uçurdu
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