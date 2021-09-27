Superman zirveye uçurdu

Perdeyi Diego Rossi ile açan sarı-lacivertli takım, 12 dakika sonra Filip Novak’la farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 70’te Saint-Louis ile golü bulup umutlandı ancak sonuç değişmedi
Kanarya koltuğu korumak için Trabzon'un, Alanya'ya puan kaybetmesini bekleyecek Fenerbahçe yazdan kalma bir Hatay gününde maça harika başladı... Valencia'nın getirdiği topa Rossi'nin klasdokunuşu 17'de skor avantajınıFenerbahçe'ye getirdi. Aynı Valencia'nınkornerde kafasını tamamlayanNovak, 29'da farkı ikiye çıkarttı.Sarı-lacivertliler, gollerin ardından ilk yarının son düdüğüne kadar üst üste net pozisyonlardan faydalanamadı. Devreye iki farklı gidilirken ikinci yarının başında görüntü değişmedi. Rossi,Valencia, Berisha üçlüsü net fırsatlarıharcamaya devam etti.61'de Valencia kenara gelince Fenerbahçe'nin hücum etkinliği azaldı. 70'teSaint-Louis'in golü farkıbire indirince sarı-lacivertlilerdepanik başladı. Çok rahat geçmesi muhtemel son anlardatribünler uyandı, Hatayspor baskıkurmaya çalıştı.Son anlarda tempo artsa da Hatayspor üretkenlik konusunda zayıf kaldı. Ardından Fenerbahçe kulübesinden Mesut ve Pelkas hamlelerigelince sarı-lacivertliler kontrolüeline aldı ve maçı kazasız belasız bitirmeyi başardı.
FANTASTİK TAKIMIZ!
Pereira, pozisyona girmelerine rağmen sadece iki gol atmalarına üzüldüğünü belirtip "Fantastik bir oyuncu grubuna sahip olduğum için şanslıyım" dedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatay'ı iyi analiz ettiklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Stratejik anlamda çokgüçlüydük. Çok fazla şans ürettikama performansımızın düştüğüanlar oldu. Defansif anlamdada çok istikrarlı bir maç sergiledik. Daha fazla gol atamamış olmamız bizim için üzücü. Çünkü çok fazla pozisyona girdik. Fantastik bir oyuncu grubuna sahibim. Böyle futbolculara sahip olduğum için çok şanslıyım. Sadece daha fazla golatamamamız üzücü" diye konuştu.
NOVAK, SZALAİ VE KİM HARİKAYDI!
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 2-1 kaybettikleri maç sonrası F.Bahçe'nin defansını övdü: "Fenerbahçe savunmasını gerçekten tebrik etmek istiyorum. Kim-Szalai-Novak harika oynadılar. Topun bizde fazla olduğu dönemlerde pozisyon üretemedik. Bize pozisyon şansı vermediler."