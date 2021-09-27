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Giriş Tarihi: 27.9.2021 07:14 Son Güncelleme: 27.9.2021 07:20

UEFA'dan Ajax-Beşiktaş maçı için VAR'a skandal atama!

SPOR SERVİSİ
UEFA’dan Ajax-Beşiktaş maçı için VAR’a skandal atama!

UEFA, Salı günü oynanacak Ajax-Beşiktaş maçı için VAR'a skandal bir atama yaptı. Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertlilerin penaltısını tekrarlatmayan Massimiliano Irrati yine aynı görevde olacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la Johan Cruyff Arena'da oynayacağı karşılaşmayı Fransa'dan Benoit Bastien yönetecek. Yarın saat 19.45'te başlayacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını Hickham Zakrani ve Auleien Berthomieu yapacak.

UEFA, VAR'a ise skandal bir atama yaptı. Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin penaltısını tekrarlatmayan Massimiliano Irrati yine aynı görevde olacak.

SERDAR SAATÇI'NIN YANINA 2 ADAY
Beşiktaş'ta Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğunda Serdar Saatçı yine stoperde görev yapacak. 18 yaşındaki futbolcunun yanına ise iki aday var.

Teknik direktör Sergen Yalçın bu mevki için N'Sakala ve Umut Meraş'ı düşünüyor. Deneyimli hocanın kararını Amsterdam'da yapılacak son antrenmanda vereceği belirtildi.

LARIN, AMSTERDAM'DA DA YOK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay maçı sonrası yaptığı açıklamada Batshuayi, Necip ve Larin'in Ajax maçında oynayabileceğini söylemişti.

Önceki gün yapılan antrenmana çıkan ancak ağrıları artınca çalışmayı bırakan Necip'in yanı sıra Larin de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kanadalı forvetin dün yapılan kontrollerinde sakatlığının oynaması durumunda tekrar edebileceği ifade edildi. Bunun üzerine Sergen Yalçın talebesini sahaya sürmeme kararı aldı.

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UEFA'dan Ajax-Beşiktaş maçı için VAR'a skandal atama!
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