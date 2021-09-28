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Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:29 Son Güncelleme: 28.9.2021 14:30

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren cezaevi izinleri 30 Eylül’de sona erecek. Tarihin yaklaşmasıyla beraber cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı tekrardan gündeme geldi. Konuya yönelik Adalet Bakanlığı'ndan açıklama beklenirken cezaevi izinlerinin son durumu netleşecek. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte açık cezaevi izinleri ile ilgili son açıklamalar…

Türkiye'de binlerce mahkum açık cezaevi izinleri son gelişmeleri yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uygulamaya geçen yasada cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmıştı. Yaklaşan tarih dolasıyla Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması bekleniyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Corona virüs salgını sebebiyle açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. 31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceği mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından merak edilirken Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bu süre 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamayla açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yanıt buldu.

Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılmadığı sürece 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

DUYURU GELMİŞTİ

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?
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