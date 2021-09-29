"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.