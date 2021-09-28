Birçok dizi Eylül ayı itibarı ile ekranlara geri dönüş yaparken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) henüz başlamadı. ATV ekranlarının fenomen dizisi, yıllardır her bölümü ile reytingleri alt üst ediyor. Ekim ayına gelinirken EDHO ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR, YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Hatırlanacağı gibi, 199. sezon finalinde yaşananlar milyonları şoke etmişti. Bu yönde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor ve 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

İşte, EDHO yeni sezon hakkında son gelişmeler