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Giriş Tarihi: 28.9.2021 07:07 Son Güncelleme: 28.9.2021 07:07

ATV EDHO 200. yeni bölüm bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümü ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

ATV EDHO 200. yeni bölüm bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümü ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni tarihi için nefesler tutuldu. Bu doğrultuda, EDHO ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hafızalardan silinmeyen bir sezon finaliyle sona eren dizinin 200. yeni bölümünün yayınlanacağı tarih, dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Sezon finalinde Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesinde şok etkisi yaratmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor ve 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm bu hafta var mı, yayınlanacak mı? İşte, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun yeni sezonu ve 200. bölümü hakkında bilgiler

Birçok dizi Eylül ayı itibarı ile ekranlara geri dönüş yaparken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) henüz başlamadı. ATV ekranlarının fenomen dizisi, yıllardır her bölümü ile reytingleri alt üst ediyor. Ekim ayına gelinirken EDHO ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR, YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Hatırlanacağı gibi, 199. sezon finalinde yaşananlar milyonları şoke etmişti. Bu yönde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor ve 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

İşte, EDHO yeni sezon hakkında son gelişmeler

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Sevilen dizinin Ekim ayının ilk haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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ATV EDHO 200. yeni bölüm bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümü ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?
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