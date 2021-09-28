Luyindama buzdolabında!

Marcao’nun cezasıyla ilk 11 fırsatı doğan oyuncu, hataları ile tepkilerin odak noktası haline geldi. 27 yaşındaki stoper ile sözleşme uzatma görüşmeleri şimdilik durdu
Göztepe maçında kaptırdığı topla gol yenilmesine sebep olan Luyindama devrede formasını Alpaslan'a bırakmıştı. Kongolu stoper, Marsilya'da ise kulübede başlayacak ve yerine Marcao11'de oynayacak. Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan yönetim, 27 yaşındakistoperin menajerinigeçen hafta İstanbul'açağırdı ve taraflar prensipanlaşmasına vardı.Fakat Luyindama'nın inişli-çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bonservisine8 milyon Euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50bin Euro kazanan Luyindama için bir süredaha bekleneceği bildirildi.
ANAHTAR LAZIO İLK 11'
LIG ve Avrupa'daki 14 maça 14 farklı takım çıkaran Fatih Terim, ilk kez aynı ilk 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Lazio'yu 1-0 yendiklerimaçı zirve noktası olarak gören deneyimli teknik adam, aynı oyuncu grubunu Marsilya deplasmanına hazırlıyor. Bu yüzden Taylan Antalyalı, Göztepe karşısında dinlendirildi. Marsilya maçında Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Tek ön libero Taylan'ı merkezde Berkan ve Cicaldau tamamlayacak. Morutan ve Kerem kanatlarda, Halil ise ileri uçta oynayacak.