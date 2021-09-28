Şampiyonlar Ligi’nde final gibi maç! Messi’li PSG, Manchester City’e karşı...

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi Paris Saint-Germain, İngiliz devi Manchester City'i sahasında ağırlıyor. Dünya üzerinde günün en çok izlenmesi beklenen mücadelesi, bu akşam saat 22.00'de başladı.
Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduktan sonra henüz skor katkısı yapamaması ve sakatlık yaşadıktan sonra geri dönmesi, Arjantinli yıldız için bu maçtaki beklentileri arttırıyor.
CANLI | PSG 1-0 MANCHESTER CITY
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İLK 11'LER
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappé, Neymar.
Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish