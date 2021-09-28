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Giriş Tarihi: 28.9.2021 21:57 Son Güncelleme: 28.9.2021 22:10

Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç! Messi'li PSG, Manchester City'e karşı...

Şampiyonlar Ligi’nde final gibi maç! Messi’li PSG, Manchester City’e karşı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı sürüyor. Grupların ikinci maçında A Grubu ekipleri Paris Saint-Germain ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Fransa'ya geldikten sonra henüz skor katkısı yapamayan Lionel Messi, eski hocası Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City karşısında siftah yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi Paris Saint-Germain, İngiliz devi Manchester City'i sahasında ağırlıyor. Dünya üzerinde günün en çok izlenmesi beklenen mücadelesi, bu akşam saat 22.00'de başladı.

Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduktan sonra henüz skor katkısı yapamaması ve sakatlık yaşadıktan sonra geri dönmesi, Arjantinli yıldız için bu maçtaki beklentileri arttırıyor.

CANLI | PSG 1-0 MANCHESTER CITY

Canlı anlatım için tıklayınız.

İLK 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappé, Neymar.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish

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Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç! Messi'li PSG, Manchester City'e karşı...
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