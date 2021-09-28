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Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:06 Son Güncelleme: 28.9.2021 14:17

Son dakika: Ajax-Beşiktaş maçına saatler kala Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! Oğuzhan Özyakup yerine...

Son dakika: Ajax-Beşiktaş maçına saatler kala Sergen Yalçın’dan sürpriz tercih! Oğuzhan Özyakup yerine...

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubundaki ikinci maçında bu akşam Ajax'a konuk olacak. İlk müsabakada Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Hollanda temsilcisini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın gündeminde son dönemde üst üste yaşanan sakatlıklar var. 11 futbolcusundan bu karşılaşmada yararlanamayacak olan Sergen Yalçın'ın kimlere şans vereceği merak edilirken, Kara-Kartal'ın ilk 11'i netleşti. Yalçın, sürpriz bir tercihe imza attı. İşte detaylar...

Son dakika... Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bu akşam Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma 19.45'te başlayacak.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien düdük çalacak. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZ KARAR!

Zorlu mücadele öncesinde Sergen Yalçın'ın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyordu. Deneyimli hoca kadroyu belirledi ve bir sürprize imza attı.

Siyah-beyazlı ekip bugünkü karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Atiba, N'Koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin'in yanı sıra koronavirüse yakalanan Montero, Ajax karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Alex ile Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Bu kısıtlı imkanlar içinde Yalçın ilk 11'ini belirledi. Deneyimli hoca maça saatler kala Oğuzhan Özyakup'un yerine genç isim Can Bozdoğan'a ilk 11'de şans verme kararı aldı.

Bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Oğuzhan Özyakup, Altay maçında da etkili bir performans ortaya koyamadı.

Yalçın, Oğuzhan'ın yerine 20 yaşındaki Can'a şans verdi. Genç oyuncu sezon başında Alman ekibi Schalke'den kiralanmıştı.

Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği ilk 11 şöyle: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Kenan Karaman, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Batshuayi.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Pasveer, Mazraoui ,Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis, Tadic, Haller.

"İNŞALLAH KENDİ MEVKİSİNDE DE OYNAR!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "İyi, genç ve atletik bir takımla oynayacağız. Eksiklerimiz var, elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Mucize olur mu? Futbolda her şey olabilir" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Geçen sene de bu tür sorunlar yaşadık. Şu anda olması gerekenin üstünde sakatımız var. Maçlar oynanmadan kazanılmaz. Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Serdar'ın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala geçen maç sağ bekteydi, bu maç stoper oynayacak. İnşallah yakında kendi mevkisinde görev verme imkânı buluruz.

Ajax'a karşı normal oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağız. Daha kontrollü, işini sağlama almaya çalışan bir görüntü sergileyeceğiz. Umarım bunu becerebiliriz. Kendi oyunumuzu oynama imkânımız yok. Bu seviyede ilk defa oynayacak oyuncularım var. Rıdvan, Ersin, Can, Serdar var hepsi çok genç. İşin pozitif tarafı oyuncularımız bu şansı çok iyi değerlendirebilirler."

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Son dakika: Ajax-Beşiktaş maçına saatler kala Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! Oğuzhan Özyakup yerine...
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