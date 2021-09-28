İSKENDER GÜNEN: PEREİRA'NIN ARMAĞANI OLDU!

'Kim Min-Jae buralarda pek tanınmıyordu ama Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çin'de çalıştığı için bu oyuncu hakkında bilgi sahibiydi. Türk futbolseverlere yetenekli bir oyuncu izleme şansı verdi. Kim, bugüne kadar oynadığı maçlarda hem uyum sorunu yaşamadı hem de takımına büyük katkı verdi.

En büyük özelliği pozisyon bilgisi… Yani duracağı yeri çok iyi şekilde ayarlıyor. Bire bir mücadelelerde de çoğu zaman kazanan oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Bunlara ek olarak hava toplarındaki üstünlüğünü de eklersek fark yaratan bir isim olarak ortaya çıkmasına şaşırmamak gerek.'