Transfer döneminde Galatasaray’ı reddetmişti! Steven Berghuis Beşiktaş maçında ilk yarıya damga vurdu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, devler arenasında C Grubu'nda yer alıyor. C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşan temsilcimiz, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fikstürüyle birlikte yoğun bir maç temposuna giren Beşiktaş, üst üste sakatlar vermeye başladı.
Grubun ikinci maçında tam 12 eksikle Ajax karşısına çıkan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 geriye düştü.
Maçın hemen başında Hollanda ekibi karşısında tehlikeli bir pozisyona giren temsilcimiz, Batshuayi'nin şutunda direkleri geçemedi.
Bu pozisyonun haricinde rakip kaleye çok fazla yaklaşamayan Beşiktaş, topu Ajax'a temsil etti. İlk yarıda birçok tehlikeli pozisyona giren Ajax'ın en çok dikkat çeken ismi Steven Berghuis oldu.
Takımının ilk golünü atan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, ikinci golde de Haller'e asist yapan isim oldu.
TRANSFER DÖNEMİNDE GALATASARAY İSTEMİŞTİ
Yaz transfer döneminde yeni bir kadro kuran Galatasaray'ın golcü hedeflerinden birisi de Hollandalı oyuncu Steven Berghuis olmuştu.
Fatih Terim'in de o dönem onay verdiği ve transferini istediği Berghuis, sarı-kırmızılı takımı reddetmişti.
Transfer döneminde oyuncunun menajeriyle görüşen Galatasaray, Berghuis'ten ret yanıtı almıştı. Başka bir takıma gitmek istediğini söyleyen Berghuis, Galatasaray'la yapılan görüşmenin ardından Ajax'a transfer oldu.
Hollanda devi ile sezona iyi başlayan Berghuis, Ajax formasıyla çıktığı 10 maçta 4 gol ve 7 asistle oynadı.