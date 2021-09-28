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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:24 Son Güncelleme: 28.9.2021 08:24

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları için kritik süreç!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları için kritik süreç!

Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ilk süreçte yerleşemeyen adaylar YKS ikinci yerleştirme sonuçları için gözlerini ÖSYM’ye çevirdi. Bilindiği üzere; birinci ek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında tamamlanmıştı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise ikinci aşama olan YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki; 2021 YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçlarına yönelik son bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Birinci yerleştirme sonuçlarına göre; istenilen bölümlere yerleşemeyen ön lisans ve lisans öğrencileri için ek tercih fırsatı sunulmuştu. 23 Eylül 2021 tarihinde sona eren ek yerleştirme sürecinin ardından gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki; 2021 YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları hakkında son bilgiler.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların Ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları için kritik süreç!
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