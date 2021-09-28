Zirveyi yine ıskaladı

Trabzonspor baskılı başladığı maçta Diedhiou’nun golüyle geri düştü. Şoku çabuk atlatan Fırtına, Bakasetas’ın nefis ortasında Cornelius ile eşitliği sağladı. İkinci yarı baskısını gole çeviremeyen bordo-mavililer, Hüseyin’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı
Trabzonspor geçen sezon evinde kaybettiği rakibi ile bu sefer yenişemedi
MAÇAfırtına gibi başlayan Trabzonspor, ilk 10 dakikada 3 net gol pozisyonu üretti. İlk çeyrekten sonra karşılıklı pas hataları ve top kayıpları yaşanırken 36'da Uğurcan'ın da topu elinin altından kaçırmasıyla Trabzonspor geri düştü. Ancak Trabzonspor son haftalardaki geri dönüş reaksiyonunu yine gösterip Cornelius'un kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. İkinci yarıda Berat-Gervinho değişikliği sonrası oyunu rakip ceza sahasına bir süreliğine yıkan ancak pozisyon bulsa da skoru değiştiremeyen Trabzonspor, hakem Halis Özkahya'nın oyuna müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Efecan'ınDjaniny'ye aynı pozisyonda yaptığıfaulü kartsız geçiren Özkahya, sözkonusu Hüseyin Türkmen oluncakartına hemen başvurdu. Bu dakikadan sonra bir bölümde oyun üstünlüğünü rakibe kaptırsa da özellikle son 10 dakika ve uzatma anlarında eksik olan taraf değil de, sanki sayıca fazla olan bir Trabzonspor vardı sahada. Ama bu sonucu değiştirmedi: 1-1.
ALTIN AYAK BAKASETAS
TRABZONSPOR'UN maestrosu Bakasetas dün gece yine skora katkı yaptı. Cornelius'a yaptığı nefis orta ile asist hanesine +1 daha yazdıran yıldız futbolcu bu istatistikte toplamda 6'ya ulaştı. Üç tane de golü bulunan Bakasetas ligdeki 7 maçın 6'sında skora etki ederken, sadece Konyaspor deplasmanında sessiz kalmıştı.
'TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI' ALANYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzonspor'u öve öve bitiremedi. Korkmaz, "Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı. Çok özel oyuncuları var. Buradan 1 puanla dönebilmek bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.
TRABZON PANTERİ SERKAN KIRINTILI
TRABZONSPOR'UN 7'si isabetli 19 şutla sezonun en yüksek değerini tekrarladığı maçta 6 kritik kurtarış yapan Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, Akdeniz ekibinin sahadan 1 puanla ayrılmasında büyük pay sahibi oldu. Serkan özellikle uzatmada Edgar Ie'nin ikiharika kafa şutunuönleyerek takımını ayakta tutan isim oldu.
VİKİNG AFFETMİYOR
Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Cornelius, Konyaspor deplasmanından sonra dün gece de ağları sarsarken, toplamda 3 gole ulaştı. Cornelius maç sonrası ise "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu kayıplardan ders almalıyız" şeklinde konuştu.
STEFAN KUNTZ TAKİPTE
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Süper Lig maçlarını mercek altına aldı. Alman teknik adam pazar günü Başakşehir-Ç.Rize ve G.Saray-Göztepe maçlarını izledikten sonra dün de Trabzon'a gelerek, Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasını izledi