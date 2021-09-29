2021 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda ve önemi nedir? Diyanet takvimi ile bu yılki Mevlid Kandili tarihi!

"Doğma, doğum" anlamına gelen Mevlit sözcüğüyle adlandırılan Mevlid Kandili, Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) dünyaya geldiği tarihi ifade etmektedir. Hz. Peygamberimizin doğumunu kutladığımız bu mübarek tarih, 2021 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda ve önemi nedir sorularıyla araştırılıyor. Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12'nci gününe tekabül eden bu özel gün, Miladi takvime göre her yıl farklı bir güne denk gelir. İşte Diyanet takvimi ile bu yılki Mevlid Kandili tarihi!

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.