2021 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda ve önemi nedir? Diyanet takvimi ile bu yılki Mevlid Kandili tarihi!

"Doğma, doğum" anlamına gelen Mevlit sözcüğüyle adlandırılan Mevlid Kandili, Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) dünyaya geldiği tarihi ifade etmektedir. Hz. Peygamberimizin doğumunu kutladığımız bu mübarek tarih, 2021 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda ve önemi nedir sorularıyla araştırılıyor. Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12'nci gününe tekabül eden bu özel gün, Miladi takvime göre her yıl farklı bir güne denk gelir. İşte Diyanet takvimi ile bu yılki Mevlid Kandili tarihi!
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu bu mübarek güne Mevlid Kandili denir. Bu mübarek gecede bol bol Kuran-ı Kerim okumak, ibadet etmek, vakit ve kaza namazlarını kılmak çok önemlidir. Resûlullah Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Resûlullah Efendimiz doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor, Peygamberimiz tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk'a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.
Resûlullah'a pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: "O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür." (Müslim, Siyam 197, 198)
Bu hadisten yola çıkarak büyükler Resûlullah Efendimiz'in doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtmişlerdir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.