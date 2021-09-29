Alçakça plan yapanlar var!

“Bu karanlık sistem içerisinde yer edinmiş, Trabzon’un yükselişine ket vurmaya çalışan, kapılar ardında alçakça planlar yapan birlieri var.”
Alanya maçında Hüseyin Türkmen'in ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılması sonrasında Trabzonspor'dan sert açıklama geldi. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, hakem Halis Özkahya'nın 7 Mart 2020'de oynanan G.Antep FK maçında nizami gollerini iptal ettiğini hatırlatırken, şu ifadeleri kullandı: "MHK utanmasa bile biz, futbola emek veren herkes adına, saha içi ve saha dışında alın teri döken tüm futbol ailesiadına utanıyoruz! 'Türk futbolununyüz karası Halis Özkahya' figürandan başkası değildir. Özkahya yalnız değil. O'nu görevlendiren, harekete geçiren, yöneten ve yönlendirenler var. Karanlık sistem içerisinde yer edinmiş, Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışan ve kapalı kapılar ardına saklanıp alçakça planlar yapan birileri var. Ancak, onlar da bilmeli ki; karşılarında tek yürek şampiyonlukyolunda ilerleyen bir Trabzonspor camiası var!"
VITOR HUGO'YA 2 MAÇ CEZA!
F.Bahçe maçında sahada olacak KONYA deplasmanında 2-2 biten maçta kırmızı kart gören Vitor Hugo'nun cezası belli oldu. Brezilyalı stopere PFDK'dan 2 maç men cezası gelirken Alanya mücadelesinde sahaya çıkamayan oyuncu Kayseri karşısında da takımından ayrı kalacak. Vitor Hugo, 17 Ekim'de Trabzon'da oynanacak F.Bahçe mücadelesinde ise takımdaki yerini alabilecek.
TRABZONSPOR PES ETMEZ
SON iki maçta 10 kişi kalmasınarağmen maçı bırakmayanTrabzonspor, alkışlarıda topluyor. 1 eksikleoynadığı son 8 maçta 2 galibiyetve 6 beraberlik alanTrabzonspor'un, 10 kişi kaldığı7 maçta ise takımınbaşında teknik direktörAbdullah Avcı yer alıyordu.
SARI İLE YENİDEN
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Sarı ile ilk görüşme yapıldı. Teknik ekibin de onayı ile 22 yaşındaki kanat oyuncusuna zamlı kontrat önerildi. Şu anda yıllık 1 milyon 573 bin TL alan Yusuf Sarı'ya yıllık 3 milyon 500 bin TL önerildi.
ANDREAS CORNELİUS KENDINI BULDU
TRABZONSPOR'UN deneyimliforveti Andeas Cornelius, bordo-mavililerde formuna kavuştu.Geçen sezon Parma'da29 maçta sadece 1 gol atabilen28 yaşındaki futbolcu,Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 3gol kaydederek kendini aştı.Cornelius, ayrıca 4 sezon sonraen iyi sezon başlangıcını yaptı.