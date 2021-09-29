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Giriş Tarihi: 29.9.2021 07:26

Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Ada Masalı, Baht Oyunu ve Masumlar Apartmanı...

Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Ada Masalı, Baht Oyunu ve Masumlar Apartmanı...

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen Ada Masalı, Baht Oyunu ve Masumlar Apartmanı gibi birbirinden iddialı dizi ve programlar reyting sonuçları için adeta kıyasıya bir rekabet içerisindeydi. Diziseverler, dizilerin yeni sezonlarının da ekranlara geri dönmesiyle beraber medya gündemini yeniden takibe geçti. Hal böyleyken “28 Eylül dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte geçtiğimiz günün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması gibi tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları sabah saatleriyle gündeme geldi. Kanal D, ATV, Show Tv, Tv8 gibi birçok kanalda izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizi, film ve programlar geçtiğimiz gün de ekranlardaydı. Her gün bir önceki güne ilişkin reyting sonuçlarının açıklandığı bilinirken binlerce kişi bu sıralamayı merak ediyor. İşte 28 Eylül dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Dünün Reyting sonuçları birincisi belli oldu! 26 Eylül 2021 Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Teşkilat ve Yargı...

Henüz geçtiğimiz güne ilişkin sıralama belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
03.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi'
22.15 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
01.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Tehlikeyle Flört 'Yabancı Film'
05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)


STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baba Parası 'Türk Filmi'
22.15 Ocean's 'Yabancı Film'
02.35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane(Tekrar)
04.50 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.35 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Ada Masalı, Baht Oyunu ve Masumlar Apartmanı...
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