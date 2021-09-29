Dünün reyting sonuçları sabah saatleriyle gündeme geldi. Kanal D, ATV, Show Tv, Tv8 gibi birçok kanalda izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizi, film ve programlar geçtiğimiz gün de ekranlardaydı. Her gün bir önceki güne ilişkin reyting sonuçlarının açıklandığı bilinirken binlerce kişi bu sıralamayı merak ediyor. İşte 28 Eylül dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...