Geriden gelmek zor olacaktır

“2 Sporting maçı durumumuzu belirler. Kalan 4 karşılaşmada işimzi zor. Sakatlıklar düzelip istediğimiz seviyeye gelince bundan sonra maçlar böyle olmaz.”
Devler Ligi'ne iki yenilgi ile başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti. 48 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi: "Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımızdoğru işledi. Topu rakibe verip sıkıştırmayı istedik. Sonuca bakınca çocuklar ellerinden geleni yaptı. Mücadele ve istekten memnunuz. Olmayan oyuncuları değil, olanları konuşmak lazım. Sakatlıklar hep olur. Buzor süreçten daha güçlü çıkacağız.Sakatlıklar düzelince, istediğimizseviyeye gelince bundansonra böyle olmaz."
SERDAR VE BERKAY İYİ OYNADI
"Serdar bana göre çok iyi oynadı. A2 takımından da bir stoper aldık. O da iyi mücadele etti. Çok söylenecek bir şey yok. Sadece sonuçtan memnun değiliz. Kalan 4 maçta işimiz zor.Geriden gelip yakalamak kolaydeğil. İki Sporting maçı durumumuzubelli eder. En sevindirici şey sakatlık vermedik."
YİNE VASAT Salih Uçan, Dortmund maçında 13 dakika sahada kalırken, eksiklere rağmen Ajax'a karşı 45 dakika şans bulabildi. Yaptığı 2 ortada da isabet tutturamadı.
AJAX İLE ALTYAPIİŞ BİRLİĞİ ZAMANI
BEŞIKTAŞ ile Ajax, altyapı iş birliğine gidiyor… Yöneticiler Adnan Dalgakıran, Kemal Erdoğan, Erdal Torunoğulları ve Ceyhun Kazancı'nın katıldığı dostluk yemeğinin ardından Hollanda kulübü ile özel olarak iş de görüşüldü. Ajax CEO'su Edwin van der Sar ile yapılan toplantıda altyapı, tesisleşme düzeni, eğitici kadro, genç yaş oyuncularının gelişimiyle ilgili fikir alışverişi yapılması kararı alındı. Siyah-beyazlıların ilerleyen günlerde yöneticileri ve altyapıdan sorumlu teknik ekibiyle birlikte Ajax'ı yeniden ziyaret edeceği bildirildi.
HOLLANDA&BELÇİKA'DAKULÜP SATIN ALINACAK
BEŞIKTAŞ yönetimi, Hollanda seferinde bir takım alınması konusunda da piyasa araştırması yaptı. Daha önce Türkiye'den bir kulüp satın alınması fikri doğarken bu rafa kalktı ve Hollanda ile Belçika 2. Ligi ekiplerine yoğunlaşıldı. Amsterdam ziyaretinde bu konuda bir takım görüşmeler yapılırken bu bölgedeki oyuncular da radarda. Genç isimleri erken yaşlarda kadroya katmak isteyen yönetimin, Hollanda'daki temaslarını sıklaştıracağı, Belçika'da da görüşmeler yapacağı öğrenildi.