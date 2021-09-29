Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

Şampiyonlar Ligi'nde dün Manchester City'nin daha etkili oynadığı fakat gol bulamadığı maçı PSG 2-0 kazandı. PSG'nin gollerini Gueye ve Messi attı.
MESSİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Messi, PSG formasıyla ilk golünü Manchester City'e karşı atmış oldu. Geçtiğimiz sezon yarı finalde karşılaşan bu iki takımın mücadelesinde kazanan Manchester City olmuştu.
GECEYE DAMGA VURAN POZİSYON
Maça damga vuran pozisyonlardan bir tanesi de Messi'nin baraj altına yatması oldu. Riyad Mahrez'in kullanacağı frikik öncesi PSG barajında yaşananlar gündem oldu. Arjantinli yıldız Lionel Messi, PSG'nin kurduğu barajın altına yatarak yerden gelecek olan şuta engel olmak istedi.
MESSİ HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Messi gibi bir yıldızın barajın altına yatmasından sonra hayranları oyuncuya sosyal medyada tepki göstererek bu hareketin ona yakışmadığını ifade etti.
MANCHESTER UNİTED EFSANESİ RİO FERDİNAND'DAN OLAY SÖZLER
Yorumculuk yapan Manchester United'ın efsane stoperi İngiliz oyuncu Rio Ferdinand, Messi için flaş sözler sarf etti.
Pozisyonla ilgili görüşlerini dile getiren Rio Ferdinand "Mauricio Pochettino'nun antrenman sahasında bunu yapmasını istediği anda birinin oraya gitmesi ve "hayır, hayır, hayır, hayır, bunu Leo Messi'ye yapamazsınız" demesi gerekirdi.
"SEN KALK BEN YATARIM" DERDİM
Ferdinand sözlerine şöyle devam etti: "Bunu Messi'ye yaptırmak bana saygısızca geldi. Eğer ben o takımda olsaydım 'Sen kalk, ben senin yerine yere yatarım.' derdim. Böyle yatmasına izin veremezdim. Messi'nin yapması gereken şey bu değil…"
"HAKİMİ GİBİ OYUNCULARA SAHİP OLDUĞUNUZDA…"
Hakimi'nin koşusu çok önemli çünkü defans oyuncusunu uzaklaştırıyor. Hakimi gibi ortalığı kasıp kavuran oyunculara sahip olduğunuzda, bu Messi gibi birinin gol atması için alan açılıyor.'
Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e karşı 7. golünü attı... Lionel Messi: İlk golümü atmayı çok istemiştim. Takıma adapte olduktan sonra daha iyi olacağım.