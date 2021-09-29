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Giriş Tarihi: 29.9.2021 13:28 Son Güncelleme: 29.9.2021 14:02

Manchester United efsanesi Ferdinand'dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

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Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

Dün Şampiyonlar Ligi maçında PSG ile Manchester City karşı karşıya geldi. Gecenin maçında, Messi PSG formasıyla ilk golünü atarken PSG sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maça damga vuran olay ise PSG barajı kurulurken Messi’nin yere uzanarak barajın altına yerleşmesi oldu. Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, yaşanan pozisyonla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Messi hayranları pozisyon sonrası sosyal medyada bu hareketin futbolcuya yakışmadığını ifade ederek tepki gösterdi. İşte geceye damga vuran o anlar…

Şampiyonlar Ligi'nde dün Manchester City'nin daha etkili oynadığı fakat gol bulamadığı maçı PSG 2-0 kazandı. PSG'nin gollerini Gueye ve Messi attı.

Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

MESSİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Messi, PSG formasıyla ilk golünü Manchester City'e karşı atmış oldu. Geçtiğimiz sezon yarı finalde karşılaşan bu iki takımın mücadelesinde kazanan Manchester City olmuştu.

Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

GECEYE DAMGA VURAN POZİSYON

Maça damga vuran pozisyonlardan bir tanesi de Messi'nin baraj altına yatması oldu. Riyad Mahrez'in kullanacağı frikik öncesi PSG barajında yaşananlar gündem oldu. Arjantinli yıldız Lionel Messi, PSG'nin kurduğu barajın altına yatarak yerden gelecek olan şuta engel olmak istedi.

Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

MESSİ HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Messi gibi bir yıldızın barajın altına yatmasından sonra hayranları oyuncuya sosyal medyada tepki göstererek bu hareketin ona yakışmadığını ifade etti.

Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

MANCHESTER UNİTED EFSANESİ RİO FERDİNAND'DAN OLAY SÖZLER

Yorumculuk yapan Manchester United'ın efsane stoperi İngiliz oyuncu Rio Ferdinand, Messi için flaş sözler sarf etti.

Pozisyonla ilgili görüşlerini dile getiren Rio Ferdinand "Mauricio Pochettino'nun antrenman sahasında bunu yapmasını istediği anda birinin oraya gitmesi ve "hayır, hayır, hayır, hayır, bunu Leo Messi'ye yapamazsınız" demesi gerekirdi.

Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

"SEN KALK BEN YATARIM" DERDİM

Ferdinand sözlerine şöyle devam etti: "Bunu Messi'ye yaptırmak bana saygısızca geldi. Eğer ben o takımda olsaydım 'Sen kalk, ben senin yerine yere yatarım.' derdim. Böyle yatmasına izin veremezdim. Messi'nin yapması gereken şey bu değil…"

Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

"HAKİMİ GİBİ OYUNCULARA SAHİP OLDUĞUNUZDA…"

Hakimi'nin koşusu çok önemli çünkü defans oyuncusunu uzaklaştırıyor. Hakimi gibi ortalığı kasıp kavuran oyunculara sahip olduğunuzda, bu Messi gibi birinin gol atması için alan açılıyor.'

Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e karşı 7. golünü attı... Lionel Messi: İlk golümü atmayı çok istemiştim. Takıma adapte olduktan sonra daha iyi olacağım.

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Manchester United efsanesi Ferdinand'dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”
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