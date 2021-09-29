Manchester United efsanesi Ferdinand’dan olay sözler! “Messi’ye yapılan saygısızca…”

"SEN KALK BEN YATARIM" DERDİM

Ferdinand sözlerine şöyle devam etti: "Bunu Messi'ye yaptırmak bana saygısızca geldi. Eğer ben o takımda olsaydım 'Sen kalk, ben senin yerine yere yatarım.' derdim. Böyle yatmasına izin veremezdim. Messi'nin yapması gereken şey bu değil…"