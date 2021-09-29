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Giriş Tarihi: 29.9.2021 14:38

Mustafa Yumlu: En iyi oyunumuzu sergileyip puanlarla dönmek en büyük hedefimiz

İHA
Mustafa Yumlu: En iyi oyunumuzu sergileyip puanlarla dönmek en büyük hedefimiz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kaptanı Mustafa Yumlu, Ankaragücü deplasmanında en iyi oyunlarını oynayıp puanlarla dönmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Her maça olduğu gibi Ankaragücü maçına da hazırız. Kötü oyunlar olabilir ama hiçbir zaman kötü mücadele göremeyeceksiniz. Orada da en iyi oyunumuzu sergileyip puanlarla buraya dönmek en büyük hedefimiz” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Dadaşlar bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi kaptan Mustafa Yumlu medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HEDEFİMİZ EN İYİ OYUNUMUZU OYNAYIP PUANLARLA DÖNMEK"
Yumlu, Ankaragücü deplasmanından iyi oyunla puanlar alıp dönmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bizim için sadece Ankaragücü maçı değil her maç önemli durumda. Çok iyi çalışıyoruz hocamızla birlikte. Sahada hocamızın planları doğrultusunda her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her maça olduğu gibi Ankaragücü maçına da hazırız. Kötü oyunlar olabilir ama hiçbir zaman kötü mücadele göremeyeceksiniz. Orada da en iyi oyunumuzu sergileyip puanlarla buraya dönmek en büyük hedefimiz. En büyük gücümüz taraftar. Bu kulübün gerçek sahibi onlardır. Onların daha çok bizi desteklemesini istiyoruz. Hepsinin yüreğine sağlık" dedi.

"DIŞARIDA OLMAK ACAYİP ZORUMA GİDİYOR"
Mustafa Yumlu ayrıca 4 maç cezası neticesiyle takımdan uzak kaldığı için üzgün olduğunu aktararak, "Gördüğüm ceza için bir açıklama yapamadım. Gerçekten benim için çok talihsiz bir olay oldu. Çok haksız yere atıldım. 1-2 yıldır kentin yaşadığı olaylar var. Üzerimize böyle geliyorlar ama bizim için hiç önemli değil. Biz gerekirse onları da yeneceğiz. Kimsenin eline koz vermeden sahada gereken cevabı vereceğiz. 2 maç cezam kaldı. Sahaya çıkmayı çok özledim. Hedefim takıma abilik ve kaptanlıklarını yapmak. Dışarıda olmak acayip zoruma gidiyor. Elimden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyorum. Umarım bir daha yaşanmaz, herkesten özür diliyorum" şeklinde konuştu.

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Mustafa Yumlu: En iyi oyunumuzu sergileyip puanlarla dönmek en büyük hedefimiz
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