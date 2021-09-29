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Giriş Tarihi: 29.9.2021 08:18 Son Güncelleme: 29.9.2021 08:19

Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 YÖK'den son dakika Pedagojik formasyon açıklaması geldi

Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 YÖK’den son dakika Pedagojik formasyon açıklaması geldi

Pedagojik formasyon başvuru tarihleri son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sertifika programının yeniden başlatılacağı bildiriliren öte yandan YÖK yeni bir açıklamada bulundu. Süreçle ilgili usul ve esasların güncel hali paylaşıldı. Bu nokada “Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor, tarih belli mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Uygulamaya geçen sertifika programı yayımlanan usul ve esaslarla beraber güncellenerek yürürlüğe girmiş oldu. Peki, Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

Pedagojik formasyon başvuruları için bekleyiş sürüyor. YÖK sertifika programıyla ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan usul ve esasları gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri tamamladı ve adaylarla paylaştı. Bu kapsamda "Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor, tarih belli mi?" soruları yanıt arıyor. İşte Pedagojik formasyon başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

Pedagojik formasyon ne zaman başlayacak? MEB’in formasyon açıklaması: YÖK pedagojik formasyon nasıl alınır?

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında daha önce imzalanan "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellenerek yürürlüğe girdi.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından eğitime yönelik düzenlemelerde gelemeye devam ediyor. Bu kapsamda YÖK ile MEB arasında "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellenerek yürürlüğe girdi. Ayrıca MEB tarafından "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede"de güncellendi.


YÖK pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan usul ve esasları gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere yönelik açıklamada şu ifadeler kaydedildi:


"Bu çerçevede pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, paydaşların görüş ve önerileri de alınarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik programları ile uyumlu hale getirilmiştir. 'Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar', güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu tarafından da onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; "üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı" gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir."

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pedagojik formasyon eğitimi, bu yıl itibariyle yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilecek.

Öğretmen adayları bu eğitimi aldıktan sonra atanma hakkı elde edecek. MEB'in yaptığı açıklamaya göre programa başvurular ekim ayında alınacak.

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Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 YÖK'den son dakika Pedagojik formasyon açıklaması geldi
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