YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında daha önce imzalanan "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellenerek yürürlüğe girdi.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından eğitime yönelik düzenlemelerde gelemeye devam ediyor. Bu kapsamda YÖK ile MEB arasında "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellenerek yürürlüğe girdi. Ayrıca MEB tarafından "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede"de güncellendi.



YÖK pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan usul ve esasları gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere yönelik açıklamada şu ifadeler kaydedildi: