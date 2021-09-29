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Giriş Tarihi: 29.9.2021 08:58 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:35

POMEM mülakat sonuçları bekleniyor! 27.Dönem 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları bekleniyor! 27.Dönem 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlü mülakatlara katılan binlerce adayın merakla beklediği POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirmeyi bekleyenler, konu ile ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne toplamda 8 bin adayın asıl olarak alınacağı POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? İşte polis alımı mülakat sonuçlarında son gelişmeler.

Ön başvuru, fiziki mülakat ve sınavlardan geçen adaylar POMEM mülakat sonuçları için bekleyişe geçti. 27.Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne toplamda 8 bin aday asıl olarak alınacak. Bilindiği üzere; adaylar üç aşamadan geçerek seçilmekte olup tüm süreçlerin tamamlanması ile birlikte gözler POMEM sonuçlarına çevrildi. Buna göre; 27.Dönem POMEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM mülakat sonuçları bekleniyor! 27.Dönem 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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