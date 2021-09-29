Sahada kolay da olmadı. Ajax istediği gibi oynadı, oyunu kontrol etti, goller attı… Yani aslında kendine olabilecek tüm avantajları, Beşiktaş'ın da bulunduğu pozisyonu iyi değerlendirip kendi lehine kullandı. Kenan'ın ayağından gelen golün değeri ve anlamı çok büyüktü. O da maalesef hakemin vicdanına takıldı. Beşiktaş adına belki bu kadar sıkıntılı bir dönemde güzel olan şey, şans alan Can, Serdar, Berkay gibi genç oyuncuların bu takım için süreç içerisinde bir kazanç olacaklarını göstermeleri oldu.