Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Murat Özbostan ve Levent Tüzemen, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 kaybettiği maçı değerlendirdi. Kenan Karaman'ın attığı golü faul gerekçesiyle iptal eden Fransız hakem Benoit Bastien'e tepki gösteren usta isimler, Sergen Yalçın'ın sahaya sürdüğü Beşiktaş'ın genç oyuncularına da övgüler yağdırdı. İşte son dakika haberinin detayları...
ALİ GÜLTİKEN - BEŞİKTAŞ'IN TEK KAZANCI GENÇLER
Bazı zamanların keşkesi boldur. Daha iyisini yapabileceğinizi düşünür ama eldekiyle yetinirsiniz. Bunun sonuçları da insanı içten içe çok üzer. Beşiktaş, sezona girerken oluşturduğu kadrosunun büyük hayalini Şampiyonlar Ligi'ne göre yapmıştı. Ama karşılaşılan son durum ve eksiklikler Beşiktaş'ı düşündüğünün çok çok gerisine itti. Ajax karşısında, bu elde olan mevcutla da en iyisini yapmaya çalıştı. Bu kadronun aldığı sonucu kritik etmek veya eleştirmek çok doğru değil.
Neredeyse Beşiktaş'ın ilk 11 olarak gördüğü en az 7 oyuncusu ilk 11'de yok. Bunlara alternatif, ilk 11'de oynayabilecek kulübe gücü olan oyuncuları kulübede de yok! O yüzden Ajax gibi oturmuş, oynadığı son 8 lig maçının yedisini kazanmış, uzun dönemdir ciddi bir yapılanma içerisinde olup Avrupa'da final oynayabilen bir takıma karşı işi kolay değildi.
Sahada kolay da olmadı. Ajax istediği gibi oynadı, oyunu kontrol etti, goller attı… Yani aslında kendine olabilecek tüm avantajları, Beşiktaş'ın da bulunduğu pozisyonu iyi değerlendirip kendi lehine kullandı. Kenan'ın ayağından gelen golün değeri ve anlamı çok büyüktü. O da maalesef hakemin vicdanına takıldı. Beşiktaş adına belki bu kadar sıkıntılı bir dönemde güzel olan şey, şans alan Can, Serdar, Berkay gibi genç oyuncuların bu takım için süreç içerisinde bir kazanç olacaklarını göstermeleri oldu.
GÜRCAN BİLGİÇ - KEDİ - FARE!
Zaten zor olacak maç, sakatlar ile birlikte "mucize" sınıfına atladı. Beşiktaş'ın gruba beş gollü Sporting galibiyeti ile başlayan rakibine karşı bir şeyler yapabileceğine inanan sadece Sergen Yalçın'dı. Genç hoca maç öncesinde, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz" diyerek, direneceklerinin mesajını verdi.
Yıldızlarını tedavide bırakan bir takım olarak, orijinal olarak sadece iki bek ve bir santrfor ile sahaya çıktılar. İlk düdükten itibaren de seyretmeye başladılar. Güçlerinin yetmemesi bir kenara, oyun bilgisi, alan paylaşımı veya rakibi rahatsız etme bölümlerinde de yetersiz kalıyorlardı. Beşiktaş ilk golü yediğinde, Ajax aslında skoru üç yapacak pozisyonları da elde etti.
Skor dengedeyken Batshuayi'nin direkten dönen şutu vardı. Gol olsa belki de ofsayt çizgisine takılacaktı. Ama bu diş gösterme Ajax'ı korkutmadığı gibi, sahadaki oyunculara da "yapabiliriz" duygusunu aşılayamadı. 2-0 biten ilk yarıda bir kedifare oyunu izledik.
Kenan Karaman'ın golü Fransız hakemin eyyamına takıldı. Maçın gidişatı değişir miydi, sanmıyorum. Ancak grup maçlarının ikili averaj detayı var. Neler olacağını bilmiyoruz. "Daha iyi ne yapılabilirdi?" sorusunun cevabı, bu maç ve kadro için yok. Tek tek baktığınızda Beşiktaş kadrosunun vadettiği böylesine çaresizlik değil aslında.
Ama defansın merkezi yok. Orta sahanın merkezi yok. Kanatlar ilk oyuncuların değil. Yani; sahadaki takım Beşiktaş forması giyiyor sadece… Burada, çoğu arka adale sakatlığı olan eksiklerin nedeni doğru analiz edilmeli. Net bir idman yanlışı var çünkü. Bu maçın faturasında şanssızlık ötesinde bir madde daha olmalı.
MURAT ÖZBOSTAN - YENİK DEĞİL BU GENÇ ADAMLAR
Pandemi günlerinde karantina yüzünden 4-5 eksiği olan çok takım gördük ama ideal 11'inden 8 eksiği olan, kadro derinliğini yitirmiş Beşiktaş'ın çileli başlayan Amsterdam yolculuğu, yürekli gençlerin oyunu sayesinde çoğu insanın aklından geçen çok farklı bir mağlubiyetten uzak bitti. Bahis şirketleri çok üzülmüştür herhalde!
Üstelik Fransız hakem, Kenan'ın attığı gol öncesi omuz omuza mücadelesine komik bir faul çalarak Sergen Yalçın'ın takımının zor günlerinde adeta açık yaraya parmak bastı… Kötü niyetli bir hakemdi.. Dortmund karşısındaki Beşiktaş 11'i Ajax karşısında da belki favori olmazdı ama kalite ve tecrübe eksikliği dün tabelayı belirledi.
Oğuzhan'ı kulübede oturtup çok güvendiği Can'a forma veren Sergen Yalçın, sol kanatta da önde Rıdvan'ı oynatırken rakibin en azından bir kanadını kırmak niyetindeydi ama Hollanda ekibinin büyük kozu Tadic sol kanattaydı. Batshuayi'nin direkten dönen topu gol olsa Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıkmış Ajax'ın fiyakasını bozacaktı.
Lizbon'da 5, liginde bir maçta 9 gol atmış Ajax ilk golde rakibini kovalamayan Kenan'ın hatasıyla kolay tabela yaptı. Sporting'e 4 gol atan Haller, bu sezon tutulması zor bir santrfor, onun golüyle devreye 2-0 önde gittiler… Sakatlar kervanına Umut Meraş da eklenirken Sergen Yalçın'ın takımı 90 dakikayı stoper ikilisinde 18 yaşında iki genç Serdar ve Berkay ile bitirdi.
Tarih bunu da yazar.. Evet bu mecburiyetti ama yine de iki genç sonuna kadar savaştı. Ve elbette kalede 20 yaşındaki Ersin.. Ajax karşısında farkın büyümesine tek başına engel olan kurtarışlarıyla hem kendi geleceğini hem de Kartal'ın Sivas maçı öncesi önünü aydınlattı.
LEVENT TÜZEMEN - KARTAL'DAN YÜREKLİ MÜCADELE
Sergen Yalçın'ın elinde kalan sağlam oyunculardan kurduğu Beşiktaş kadrosu teslimiyetçi bir görüntüden uzak, yürekli bir mücadele sergiledi. Ajax favoriydi ve maçın zorlu geçmesi doğaldı. Maç öncesi herkes Beşiktaş'ın çok farklı skorla kaybedeceğini düşünüyordu. İnsanların duygularıyla oynamaya kalkmayacaksınız. Beşiktaşlı oyuncular, Ajax'a güçleri doğrultusunda güçlü bir mücadeleyle karşılık verdi.
Sergen hocanın 4-5-1 şeklindeki oyun anlayışı Ajax'ın geniş alanda cirit atmasını engelledi. Uğur'un önüne Rıdvan'ı monte etmek Antony'nin hızlı hücumlarına set amaçlıydı. Top cambazı ve tekniği yüksek Tadic, alıştığı çalım atacağı boşlukları bulamadı. Batshuayi maç öncesi Ajax'ın hocası Erik ten Hag'ın "Ondan çekiniyorum" yorumunu belgeledi. Bir vuruşu direkten dönen Batshuayi'nin başına Erik ten Hag, Martinez-Timber ikilisini "Ne olur ne olmaz" tedbiriyle adeta bekçi dikti.
Berghuis'in attığı gol savunma hatasıydı ama Haller'in golü tamamen bir şanstı. Sergen hocanın 2-0'dan sonra ikinci yarıya Oğuzhan ve Gökhan Töre'yi almasındaki amaç Beşiktaş'ın daha çok hücuma çıkmasını sağlamaktı. Bu doğru hamle sonrası Kenan, Gökhan, Batshuayi hücuma daha fazla katıldı. Ajax da ilk 45'teki gibi özgürce hücum etmeyip savunmayı da düşünerek hereket etti.
Kenan'ın attığı golde rakiple omuz omuza mücadelesini Fransız hakemin faul olarak değerlendirmesi ve golü iptal etmesi şaşırtıcıydı. Avrupa'da hakem mi kalmadı acaba? Fenerbahçe'nin Frankfurt önünde penaltısını tekrarlamayan Fransız Bastien'in Beşiktaş-Ajax maçına atanması bana göre skandal. Bu arada Hollanda'da pandemi bitti mi? Türkiye'de statlara yüzde 50 seyirci alınırken Avrupa'da tribünler tam kapasite hizmet veriyor.