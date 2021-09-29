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Giriş Tarihi: 29.9.2021 23:41 Son Güncelleme: 29.9.2021 23:54

Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Halil Umut Meler'in kararları millileri üzdü...

Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti! Halil Umut Meler’in kararları millileri üzdü...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz, bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi grupları ikinci maçında Salzburg'un ağlarını sarstı. Milli golcümüz, Salzburg karşısında takımının ilk golünü atarak farkı 1'e indirse de Lille, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Öte yandan maçın hakemi Halil Umut Meler, Salzburg lehine verdiği 2 penaltı golüyle maça damga vurdu.

2020-2021 sezonunun başında Beşiktaş'tan Lille transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinde birçok başarıya ulaştı. Milli futbolcumuz, golleriyle taşıdığı Lille'de PSG'yi geçerek sezonu şampiyon tamamladı. Yeni sezon öncesi oynanan Fransa Süper Kupası'nı ise yine PSG'nin ellerinden aldı.

2021-2022 sezonuna da gollerle başlayan Burak Yılmaz, Ligue 1'de 3 gol 3 asistle oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Lille, G Grubu ilk maçında Wolfsburg ile 0-0 berabere kalmıştı.

O maçı suskun geçiren Burak Yılmaz, grubun ikinci maçında Salzburg karşısında hesabı açtı. Milli futbolcu, takımının 2-0 geride olduğu mücadelede farkı 1'e indiren golü atsa da sonucu lehine çeviremedi.

TARİHE GEÇTİ!

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde son golünü, Ekim 2014'de Galatasaray formasıyla Arsenal deplasmanında penaltıdan atmıştı.

36 yaşındaki Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı Türk futbolcu ünvanına sahip oldu.

HALİL UMUT MELER'İN KARARLARI MİLLİLERİ ÜZDÜ

Salzburg-Lille maçını yöneten Süper Lig hakemi Halil Umut Meler, karşılaşmada Salzburg lehine 2 kez penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşlarında topun başına geçen genç oyuncu Adeyemi, 2 penaltıyı da gole çevirdi ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, ilk yarının 35. dakikasında verdiği penaltı kararıyla Lille futbolcularını bir hayli kızdırdı. Pozisyonu uzun süre VAR'da izleyen Meler, kararından vazgeçmedi.

Başta Burak Yılmaz olmak üzere birçok Lille futbolcusu Halil Umut Meler'in kararına yoğun itirazlarda bulundu. Maçın hakemiyle Türkçe konuşan Burak, uzun süre itiraz etti.

İkinci yarının başında ise Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ve milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i adeta üzdü.

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