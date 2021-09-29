Son dakika haberi... Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Milan-Atletico Madrid maçına damgasını vurdu. 29. dakikada Milan'dan Kessie'yi oyun dışı bırakan FIFA kokartlı hakemimiz, 90+5'te de tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Milan'ın yıldız ismi Cüneyt Çakır'ın üzerine yürürken, maç sonrası da İtalyan cephesinden çok sert tepkiler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Milan-Atletico Madrid maçına verdiği son dakika penaltı kararı ile damgasını vurdu...
Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Milan sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Maça hızlı başlayan İtalyan devi, 20. dakikada Rafael Leao'nun golüyle 1-0 öne geçti.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 15. dakikada sarı kart gösterdiği Milanlı Franck Kessie'yi 29'da kırmızı kartla soyunma odasına gönderdi.
ANTE REBIC, CÜNEYT ÇAKIR'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Cüneyt Çakır'ın kararına sert şekilde itiraz eden Ante Rebic sarı kart gördü.
Kart sonrası Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüyen Hırvat yıldız, takım arkadaşları tarafından engellendi.
CÜNEYT ÇAKIR'IN PENALTI KARARI SONRASI MILAN CEPHESİ ÇILDIRDI
İlk yarı tek golle sona ererken maçın son 5 dakikasında ise deyim yerindeyse kıyamet koptu. Atletico Madrid, 84'te Griezmann ile 1-1'i bulmayı başardı.
Cüneyt Çakır, 90+5'te ise Atletico Madrid lehine penaltı kararı verdi. FIFA kokartlı hakemimiz, Milanlı Kalulu'nun Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığına hükmetti.
LUIS SUAREZ GALİBİYETİ GETİRDİ
İtalyanlar, pozisyon tekrar izlendiğinde topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savundu.
Topun başına geçen Luis Suarez, Atletico Madrid'e deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetti.
PIOLI: CÜNEYT ÇAKIR'IN KARARLARI HEP ATLETICO LEHİNE OLDU
İtalyanlar pozisyon sonrası VAR'ın devreye girmemesi nedeniyle Cüneyt Çakır'ı sert şekilde eleştirdi.
Milan teknik direktörü Stefano Pioli mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyisi değildi. Sadece Kessie'nin kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil. Yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" ifadelerini kullandı.
BENNACER: VAR'A GİTSE İPTAL EDİLECEKTİ
Yıldız futbolcu Ismael Bennacer ise "Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti" dedi.
CAPELLO: MILAN İYİ, CÜNEYT ÇAKIR KÖTÜYDÜ! MAÇI MAHVETTİ
Maçın ardından efsane İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.
Capello, "Milan'ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız" şeklinde konuştu.