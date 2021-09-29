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Giriş Tarihi: 29.9.2021 10:16 Son Güncelleme: 29.9.2021 10:46

Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

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Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Milan-Atletico Madrid maçına Cüneyt Çakır damgasını vurdu. 29. dakikada Milan'dan Kessie'yi oyun dışı bırakan FIFA kokartlı hakemimiz, 90+5'te de tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Milan'ın yıldız ismi Cüneyt Çakır'ın üzerine yürürken, maç sonrası da İtalyan cephesinden çok sert tepkiler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Milan-Atletico Madrid maçına damgasını vurdu. 29. dakikada Milan'dan Kessie'yi oyun dışı bırakan FIFA kokartlı hakemimiz, 90+5'te de tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Milan'ın yıldız ismi Cüneyt Çakır'ın üzerine yürürken, maç sonrası da İtalyan cephesinden çok sert tepkiler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Milan-Atletico Madrid maçına verdiği son dakika penaltı kararı ile damgasını vurdu...

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Milan sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Maça hızlı başlayan İtalyan devi, 20. dakikada Rafael Leao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 15. dakikada sarı kart gösterdiği Milanlı Franck Kessie'yi 29'da kırmızı kartla soyunma odasına gönderdi.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

ANTE REBIC, CÜNEYT ÇAKIR'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Cüneyt Çakır'ın kararına sert şekilde itiraz eden Ante Rebic sarı kart gördü.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

Kart sonrası Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüyen Hırvat yıldız, takım arkadaşları tarafından engellendi.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

CÜNEYT ÇAKIR'IN PENALTI KARARI SONRASI MILAN CEPHESİ ÇILDIRDI

İlk yarı tek golle sona ererken maçın son 5 dakikasında ise deyim yerindeyse kıyamet koptu. Atletico Madrid, 84'te Griezmann ile 1-1'i bulmayı başardı.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

Cüneyt Çakır, 90+5'te ise Atletico Madrid lehine penaltı kararı verdi. FIFA kokartlı hakemimiz, Milanlı Kalulu'nun Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığına hükmetti.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

LUIS SUAREZ GALİBİYETİ GETİRDİ

İtalyanlar, pozisyon tekrar izlendiğinde topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savundu.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

Topun başına geçen Luis Suarez, Atletico Madrid'e deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetti.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

PIOLI: CÜNEYT ÇAKIR'IN KARARLARI HEP ATLETICO LEHİNE OLDU

İtalyanlar pozisyon sonrası VAR'ın devreye girmemesi nedeniyle Cüneyt Çakır'ı sert şekilde eleştirdi.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

Milan teknik direktörü Stefano Pioli mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyisi değildi. Sadece Kessie'nin kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil. Yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

BENNACER: VAR'A GİTSE İPTAL EDİLECEKTİ

Yıldız futbolcu Ismael Bennacer ise "Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti" dedi.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

CAPELLO: MILAN İYİ, CÜNEYT ÇAKIR KÖTÜYDÜ! MAÇI MAHVETTİ

Maçın ardından efsane İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Son dakika: Cüneyt Çakır’ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü

Capello, "Milan'ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız" şeklinde konuştu.

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