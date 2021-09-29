Son dakika: Galatasaray’a Sacha Boey ve Alper Yılmaz müjdesi! Marsilya kadrosu belli oldu

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 yenen Galatasaray, grubun ikinci maçında yarın (30 Eylül) Marsilya ile karşılaşacak.
Galatasaray'a genç oyuncuları Alper Yılmaz ve Sacha Boey'dan müjde geldi. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız sağ bekin yanı sıra genç kanat oyuncusu Alper Yılmaz da Aslan'ın kamp kadrosunda yer aldı.
Fatih Terim'in şans vermesi durumunda Alper Yılmaz ve Boey'un Marsilya müsabakasında forma giyebilecekleri ifade ediliyor.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...