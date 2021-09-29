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Giriş Tarihi: 29.9.2021 08:57 Son Güncelleme: 29.9.2021 09:06

Son dakika: Galatasaray'a Sacha Boey ve Alper Yılmaz müjdesi! Marsilya kadrosu belli oldu

Son dakika: Galatasaray’a Sacha Boey ve Alper Yılmaz müjdesi! Marsilya kadrosu belli oldu

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, grubun ikinci maçında Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Aslan'da sakatlığı geçen Sacha Boey ve Alper Yılmaz da kadroda yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 yenen Galatasaray, grubun ikinci maçında yarın (30 Eylül) Marsilya ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele için Fransa'ya gidecek olan sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'a genç oyuncuları Alper Yılmaz ve Sacha Boey'dan müjde geldi. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız sağ bekin yanı sıra genç kanat oyuncusu Alper Yılmaz da Aslan'ın kamp kadrosunda yer aldı.

Fatih Terim'in şans vermesi durumunda Alper Yılmaz ve Boey'un Marsilya müsabakasında forma giyebilecekleri ifade ediliyor.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...

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Son dakika: Galatasaray'a Sacha Boey ve Alper Yılmaz müjdesi! Marsilya kadrosu belli oldu
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