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Giriş Tarihi: 30.9.2021 00:43 Son Güncelleme: 30.9.2021 00:43

Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı yapan takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Başarısız olan takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti. Yarışmanın takipçileri ise son bölüm detaylarını öğrenmek isteyerek MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?” sorularının yanıtları.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüme ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı hazırlayan takım, dokunulmazlık zırhını kazanan ekip oldu. Başarısız olan takım ise eleme adayı oyununda mücadele verdi. Bu bilgilerle MasterChef 2021 son bölüm özeti bilgilerine erişmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen isimlerle ilgili son dakika detayları şöyle;



TV8'de 30 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu ve ardından bireysel dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı oylaması ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı yapmayı başaran takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.



Bugünkü kritik dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüyü hazırlamak için verilen süre içerisinde tezgah başında hünerlerini gösterdi. Sürenin sona ermesi sonrasında her iki takım da ürünlerini jüri şeflerin tadımına sundu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımların ürünlerini tek tek tadarak puanlama yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler kritik dokunulmazlık oyununu kazanan ekip olarak mavi takımı seçti. Başarısız olan kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanamayan kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yapılan yaratıcılık oyununda Burcu, Mustafa ve Safanur'un yemekleri jüri şefler tarafından beğenildi. Bu 3'lü arasından yemeği en başarılı bulunan isim Burcu oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.


MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Burcu ilk eleme adayı olarak Mustafa'yı seçti. Ardından yapılan eleme adayı oylaması sonrasında eşitlik olması nedeniyle kaptan Burcu son seçimi yaptı ve diğer eleme adayı Şükrü oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Tahsin (K)
  • Hasan
  • Eren
  • Sergen
  • Dilara
  • Mert
  • Azize
  • Pelin

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Burcu (K)
  • Araz
  • Şükrü
  • Emre
  • Mustafa
  • Milhan
  • Safanur
  • Ateş

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Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
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