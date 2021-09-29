Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüme ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı hazırlayan takım, dokunulmazlık zırhını kazanan ekip oldu. Başarısız olan takım ise eleme adayı oyununda mücadele verdi. Bu bilgilerle MasterChef 2021 son bölüm özeti bilgilerine erişmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen isimlerle ilgili son dakika detayları şöyle;