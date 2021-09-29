Thievy Bifouma: Türkiye’ye dönmek istiyorum, Sergen Yalçın bana ’gitme’ dedi

Türkiye'de Osmanlıspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor formalarını giydikten sonra 2019-2020 sezonunun bitimiyle 2 milyon 850 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Çin'in Shenzhen takımına transfer olan Thievy Bifouma, takımıyla olan sözleşmesini sonlandırdı ve Çin'den ayrıldı. Bu sürede Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Çin macerasını anlatarak sözlerine başlayan Bifouma, "İlk başka Çin dönemi güzel geçti. Gittiğimde herkes mutlu olmuştu. İlk gittiğimde çok şaşırmıştım. Şehrin büyüklüğü dikkatimi çekti. Gitmeden önce hiç takip etmemiştim oradaki yaşantıyı. Benim için kazanımların olduğu bir transfer oldu. Herkes için zor bir dönem geçti bu pandemide. Futbol için de normal hayat için de zor bir dönem oldu. Milli takıma davet edildikten sonra Covid-19'a yakalandım ve bu nedenle 6 ay Çin'e geri dönemedim. Bu süreç benim adıma zor geçti. Sadece ben değil herkes aynı şeyleri yaşadı" ifadelerini kullandı.