Ara tatil ne zaman? Kasım ilk ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2021-2022 MEB ara tatil takvimi

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamıştı. Yüz yüze eğitim öğretim yılı devam ederken öte yandan "Ara tatil ne zaman? Kasım ilk ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil takvimi de yayınlandı. İşte MEB takvimi!
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.
KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
MEB'İN YAYIMLADIĞI 2021-2022 TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.