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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:52 Son Güncelleme: 30.9.2021 10:55

Chelsea'nin yıldızı Kai Havertz'e Mesut Özil benzetmesi! "Yetenekli ama tembel..."

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Chelsea’nin yıldızı Kai Havertz’e Mesut Özil benzetmesi! Yetenekli ama tembel...

Son dakika... Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. İngiliz ekibinde yenilginin ardından eleştiri okları Kai Havertz'in üzerine yöneldi. Alman futbolcuyu eleştirenlerden biri de eski İngiliz golcü Peter Crouch oldu. Havertz'i Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e benzeten Crouch, "Çok yetenekli ama tembel. Havertz sizi hayal kırıklığına uğratabilir" ifadelerini kullandı.

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları sona erdi. Haftanın dikkat çeken maçlarından biri Juventus ile Chelsea arasında oynandı. İtalya'daki zorlu maçı Chiesa'nın tek golüyle kazanan taraf Juventus oldu.

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Chelsea'de bazı oyuncuların performansı büyük eleştiri konusu oldu. İngiliz basınında performansı beğenilmeyen isimlerden biri de Kai Havertz'ti.

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski golcüsü Peter Crouch, Juventus-Chelsea maçının ardından değerlendirmelerde bulunurken, Havertz için flaş ifadeler kullandı.

Kai Havertz'i Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e benzeten Crouch, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Alman futbolcunun yetenekli olduğunu söyleyen Crouch, "Kai Havertz çok yetenekli ancak tembel bir oyuncu. Sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Mesut Özil gibi..." şeklinde konuştu.

Crouch, Havertz'in Juventus karşısında performansını, "Hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Maçın ardından açıklamlarda bulunan Chelsea'nin deneyimli patronu Tuchel ise, "yorgun ve bitkin" olduklarını ifade etti.

Tuchel, "Bugün yorgun ve bitkindik. Bu tarz maçlarda sıfır hatayla oynamanız, orta sahada iyi karar vermeniz gerekir. Bugün zihinsel olarak iyi durumda değildik, bunu yediğimiz ilk golden anlayabilirsiniz." şeklinde konuştu.

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Chelsea'nin yıldızı Kai Havertz'e Mesut Özil benzetmesi! "Yetenekli ama tembel..."
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