Chelsea'nin yıldızı Kai Havertz'e Mesut Özil benzetmesi! "Yetenekli ama tembel..."

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları sona erdi. Haftanın dikkat çeken maçlarından biri Juventus ile Chelsea arasında oynandı. İtalya'daki zorlu maçı Chiesa'nın tek golüyle kazanan taraf Juventus oldu.
Sahadan mağlubiyetle ayrılan Chelsea'de bazı oyuncuların performansı büyük eleştiri konusu oldu. İngiliz basınında performansı beğenilmeyen isimlerden biri de Kai Havertz'ti.
İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski golcüsü Peter Crouch, Juventus-Chelsea maçının ardından değerlendirmelerde bulunurken, Havertz için flaş ifadeler kullandı.
Kai Havertz'i Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e benzeten Crouch, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Alman futbolcunun yetenekli olduğunu söyleyen Crouch, "Kai Havertz çok yetenekli ancak tembel bir oyuncu. Sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Mesut Özil gibi..." şeklinde konuştu.
Crouch, Havertz'in Juventus karşısında performansını, "Hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.
Maçın ardından açıklamlarda bulunan Chelsea'nin deneyimli patronu Tuchel ise, "yorgun ve bitkin" olduklarını ifade etti.
Tuchel, "Bugün yorgun ve bitkindik. Bu tarz maçlarda sıfır hatayla oynamanız, orta sahada iyi karar vermeniz gerekir. Bugün zihinsel olarak iyi durumda değildik, bunu yediğimiz ilk golden anlayabilirsiniz." şeklinde konuştu.