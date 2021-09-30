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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Çifte zafer olsun

Çifte zafer olsun

Fenerbahçe ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün ikinci maçlarına çıkıyor

ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLI GECE
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele 19.45'te başlayacak. Grupta ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak grubunda avantaj yakalamak istiyor. F.Bahçe'nin Yunan ekibi ile oynayacağı bu karşılaşmanın bir başka önemi daha var. Ülke puanında Yunanistan 0.25 puan farkla Türkiye'nin hemen ardından 19. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, kazanırsa aradaki fark açılacak.

ASLAN KOLTUĞUNU KORUMA PEŞİNDE
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak. Marsilya kentindeki Velodrome Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Gruptaki ilk müsabakasında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup ederek 3 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, zorlu maçta da istediğini alarak yerini korumayı hedefliyor. Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, bugün sahaya çıkamayacak.

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