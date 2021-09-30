Çifte zafer olsun

ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLI GECE
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele 19.45'te başlayacak. Grupta ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak grubunda avantaj yakalamak istiyor. F.Bahçe'nin Yunan ekibi ile oynayacağı bu karşılaşmanın bir başka önemi daha var. Ülke puanında Yunanistan 0.25 puan farklaTürkiye'nin hemen ardından 19. sırada yer alıyor.Sarı-lacivertliler, kazanırsa aradaki fark açılacak.
ASLAN KOLTUĞUNU KORUMA PEŞİNDE
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak. Marsilya kentindeki Velodrome Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Gruptaki ilkmüsabakasında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlupederek 3 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılıekip, zorlu maçta da istediğini alarak yerini korumayıhedefliyor. Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, bugün sahaya çıkamayacak.